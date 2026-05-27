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Mercato : Anthony Lopes est déjà le tube du l'été

Ligue 127 mai , 9:40
parNathan Hanini
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Angers est à la recherche d’un gardien de but pour la saison prochaine. Anthony Lopes est l’une des pistes privilégiées par le SCO. Mais l’ESTAC pourrait également suivre le coup, pour l'ancien de l'Olympique Lyonnais.
Relégué avec le FC Nantes à l’issue d’un exercice 2025-2026 compliqué, Anthony Lopes a des pistes pour rebondir en Ligue 1 la saison prochaine. L’ancien portier de l’Olympique Lyonnais est un élément prisé par certains clubs de l’élite à la recherche d’éléments d’expérience sur le mercato estival, d'autant plus qu'il est totalement libre. Deux clubs se détachent dans la course pour signer le gardien de 35 ans aux 539 matchs de Ligue 1. Tout d’abord, l’ESTAC, le champion de Ligue 2 veut du renfort pour sa future course au maintien la saison prochaine. Hillel Konaté a pris la suite de Nicolas Lemaître après sa rupture du ligament croisé l’an passé. Mais, les Aubois devront faire face à la concurrence du SCO Angers.

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Libre, Lopes attire les convoitises

Selon Ouest France, le club angevin a fait de l’ancien Lyonnais une priorité. Hervé Koffi va retourner à Lens après son prêt. L’international burkinabè va laisser une trace indélébile après un passage très réussi au sein du club blanc et noir. Toujours selon le quotidien régional, Anthony Lopes se plaît bien au sein de la région nantaise. Une saison au SCO Angers lui permettrait d’y rester. Seul bémol, les émoluments de l’ancien Gones. Le salaire de 100 000 euros par mois au FC Nantes est trop élevé pour la grille salariale du SCO Angers, toujours selon Ouest France. Une chose est certaine, Anthony Lopes ne sera pas le gardien du FC Nantes en Ligue 2. En fin de contrat le 30 juin prochain, il sera laissé libre par l'octuple champion de France. L’international portugais (14 sélections) sera l’un des coups à faire sur le marché estival pour les différents clubs du championnat de France.
A. Lopes

A. Lopes

FranceFrance Âge 35 Gardien

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

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Si tu t'en fout pourquoi tu écris occupe toi de Lyon, il paraît même que le club pourrait disparaître.........

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En tout cas toi niveau orthographe c'est la panne sèche aussi.

L’OL a tranché, Yaremchuk ne vaut pas 5 ME

Je pense qu'il va falloir revoir notre animation offensive pour la saison prochaine. Notamment contre les blocs bas. Yaremchuk ca reste moyen et je pense qu'on doit pouvoir trouver beaucoup mieux.

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On s'en fout de l'entraineur, ca sera toujours la même musique dans ce club. Le problème est institutionnel.

L'OL tente un pari fou pour jouer la Ligue des champions

quel rapport? l article dit que justement arce que vous avez c esmatchs, les amicaux auraient dus etre moins nombreux.....au lieu de ça, Fonceca garde le programme comme si de rien n etait. Si en fain de saison, vous sentez la panne seche, vous saurez pourquoi

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