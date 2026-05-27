PSG : Quatre joueurs contactés en douce, Al-Khelaifi crie au scandale

Le président du PSG n'est pas du genre à se laisser faire, et à en croire plusieurs sources, Nasser Al-Khelaifi s'est fâché contre le Real Madrid. Objet de cette colère du patron qatari du Paris SG ? Des contacts noués avec certains de ses joueurs.

Florentino Perez ayant décidé de remettre son poste de président du Real Madrid en jeu, l'actuel président des Merengue doit faire face à la candidature d'Enrique Riquelme lors d'un scrutin fixé au 7 juin prochain. Désormais, les deux hommes se rendent coup pour coup, et le patron du groupe énergétique Cox Energy va tout faire pour débarquer l'actuel président madrilène. Pour cela, il a d'ores et déjà fait savoir que deux joueurs de classe mondiale avaient donné leur accord pour signer au Real s'il était élu président. Une promesse qu'Enrique Riquelme aurait faite sur le compte du....Paris Saint-Germain. Achille Ash, journaliste spécialiste du PSG, précise que le candidat à la présidence des Merengue aurait noué des contacts avec quatre joueurs de Luis Enrique : Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi. Il confirme également l'information d'un insider, @PSGInside_Actu, lequel affirme que Nasser Al-Khelaifi n'a pas du tout aimé cette initiative madrilène.

Le PSG menace le Real Madrid

Du côté du Paris Saint-Germain, on voit dans cette initiative du candidat à la présidence, une tentative de déstabiliser le club de la capitale, qui prépare la finale de la Ligue des champions. Et Nasser Al-Khelaifi n'a donc pas laissé filer. « La direction parisienne, menée par Nasser Al-Khelaïfi, aurait immédiatement réagi en envoyant une mise en garde très ferme concernant ces pratiques jugées totalement inacceptables à l’approche de la finale. Le club rappellerait qu’aucune négociation ou prise de contact avec un joueur sous contrat ne peut être effectuée sans autorisation préalable. En interne, le PSG considérerait cette situation comme une tentative de déstabilisation avant un rendez-vous majeur de la saison. Des sanctions pourraient même être envisagées si un contact direct avec les joueurs venait à être confirmé », précise l'insider parisien.

Il n'est pas rare en Espagne que lors des élections à la direction des clubs, des candidats fassent des promesses de ce type, mais si effectivement Enrique Riquelme a pris l'initiative de nouer des contacts avec l'entourage de quatre joueurs du Paris SG c'est plutôt gênant Cependant, à en croire différentes sources parisiennes, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi n'ont pas du tout l'intention de quitter les champions d'Europe lors du prochain mercato.