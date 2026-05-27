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Paulo Fonseca

L'OL tente un pari fou pour jouer la Ligue des champions

OL27 mai , 8:20
parMehdi Lunay
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Quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est condamné à disputer deux tours de qualification en plein été pour aller en Ligue des champions. Un programme chargé pour les Gones d’autant qu’ils ne veulent pas écourter leur préparation d'avant-saison.
Pour beaucoup d’observateurs et de supporters, Lyon a fini la saison à la pire place possible. Quatrième de Ligue 1, l’OL devra disputer les tours préliminaires en Ligue des champions. Les Gones auront deux double confrontations à gagner pour rejoindre la phase de Ligue. C’est compliqué sportivement. Seul Lille a franchi ce double obstacle sur les 10 dernières années côté français. A cette difficulté s'ajoutent les inconvénients pour la préparation estivale. Les Lyonnais devront reprendre plus tôt, en plein Mondial, et devront livrer beaucoup d'efforts dans la chaleur estivale.

Un programme copieux attend l'OL

Dans ces conditions, il serait logique que l'OL allège son programme de matchs amicaux. La fraîcheur sera primordiale dans les rendez-vous européens. Pourtant, le club rhodanien prévoit l'inverse selon les informations du Progrès. En plus des quatre rencontres de Coupe d'Europe, Lyon veut disputer cinq matchs amicaux cet été. Cela débuterait dès le 8 juillet avec une affiche à huis clos contre Mâcon (National 3) à Décines.
Trois jours plus tard, l'OL doit normalement affronter le GOAL FC (N2). Ensuite, un club européen sera accueilli au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu comme depuis deux ans. Enfin, il resterait deux dernières rencontres. Le journal rhônalpin précise qu'une grosse écurie devra être au menu des Gones sur l'un de ces deux rendez-vous. C'est en tout cas le souhait de la direction lyonnaise. Peu importe la perte d'énergie possible, Paulo Fonseca aura de quoi parfaire les automatismes de son équipe pour entamer la nouvelle saison tambour battant.
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Derniers commentaires

OM : Finale à trois, un entraîneur déjà hors-jeu

Si tu t'en fout pourquoi tu écris occupe toi de Lyon, il paraît même que le club pourrait disparaître.........

L'OL tente un pari fou pour jouer la Ligue des champions

En tout cas toi niveau orthographe c'est la panne sèche aussi.

L’OL a tranché, Yaremchuk ne vaut pas 5 ME

Je pense qu'il va falloir revoir notre animation offensive pour la saison prochaine. Notamment contre les blocs bas. Yaremchuk ca reste moyen et je pense qu'on doit pouvoir trouver beaucoup mieux.

OM : Finale à trois, un entraîneur déjà hors-jeu

On s'en fout de l'entraineur, ca sera toujours la même musique dans ce club. Le problème est institutionnel.

L'OL tente un pari fou pour jouer la Ligue des champions

quel rapport? l article dit que justement arce que vous avez c esmatchs, les amicaux auraient dus etre moins nombreux.....au lieu de ça, Fonceca garde le programme comme si de rien n etait. Si en fain de saison, vous sentez la panne seche, vous saurez pourquoi

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