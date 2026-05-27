L'OL tente un pari fou pour jouer la Ligue des champions

Quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est condamné à disputer deux tours de qualification en plein été pour aller en Ligue des champions. Un programme chargé pour les Gones d’autant qu’ils ne veulent pas écourter leur préparation d'avant-saison.

Pour beaucoup d’observateurs et de supporters, Lyon a fini la saison à la pire place possible. Quatrième de Ligue 1 , l’ OL devra disputer les tours préliminaires en Ligue des champions. Les Gones auront deux double confrontations à gagner pour rejoindre la phase de Ligue. C’est compliqué sportivement. Seul Lille a franchi ce double obstacle sur les 10 dernières années côté français. A cette difficulté s'ajoutent les inconvénients pour la préparation estivale. Les Lyonnais devront reprendre plus tôt, en plein Mondial, et devront livrer beaucoup d'efforts dans la chaleur estivale.

Un programme copieux attend l'OL

Dans ces conditions, il serait logique que l'OL allège son programme de matchs amicaux. La fraîcheur sera primordiale dans les rendez-vous européens. Pourtant, le club rhodanien prévoit l'inverse selon les informations du Progrès. En plus des quatre rencontres de Coupe d'Europe, Lyon veut disputer cinq matchs amicaux cet été. Cela débuterait dès le 8 juillet avec une affiche à huis clos contre Mâcon (National 3) à Décines.

Trois jours plus tard, l'OL doit normalement affronter le GOAL FC (N2). Ensuite, un club européen sera accueilli au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu comme depuis deux ans. Enfin, il resterait deux dernières rencontres. Le journal rhônalpin précise qu'une grosse écurie devra être au menu des Gones sur l'un de ces deux rendez-vous. C'est en tout cas le souhait de la direction lyonnaise. Peu importe la perte d'énergie possible, Paulo Fonseca aura de quoi parfaire les automatismes de son équipe pour entamer la nouvelle saison tambour battant.