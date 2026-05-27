OM : Greenwood a reçu un appel qui peut tout changer

L'avenir de Mason Greenwood à l'OM s'assombrit de jour en jour. Même si l'attaquant anglais n'est pas si déterminé que cela à quitter Marseille, un club prend déjà les devants concernant l'ancien joueur de Manchester United au point même d'envoyer son entraîneur pour diriger la manoeuvre.

Il y a 24 heures, Jean-François Peres, journaliste français très bien renseigné sur l'Olympique de Marseille, avait révélé l e départ plus que probable de Mason Greenwood . Parmi les destinations évoquées pour accueillir un joueur dont le passé est forcément un facteur clé, puisqu'il lui interdit ou presque de revenir en Premier League, l'AS Rome semble sérieusement tenir la corde. Qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, les Giallorossi auront donc des moyens financiers, et ils souhaitent utiliser une partie du pactole pour s'offrir Mason Greenwood. Selon le quotidien italien Leggo , Gian Piero Gasperini a pris son téléphone pour appeler directement l'attaquant anglais de l'OM et lui faire savoir son désir de le voir rejoindre la Roma dès cet été.

Gasperini a téléphoné à Greenwood

L'opération reste évidemment complexe, notamment sur le plan financier, mais à Trigoria, on sent que cette fois-ci le club est prêt à faire un effort considérable pour offrir à l'entraîneur une recrue de premier plan. Ceci s'explique aussi par le message clair envoyé par le club après sa troisième place en Serie A : rehausser définitivement le niveau de l'effectif », précise de son côté le site spécialisé Giallorossi.net. Notre confrère italien ajoute que Gian Piero Gasperini aurait une réponse plutôt positive de la part de Mason Greenwood même si ce dernier n'est évidemment pas allé trop loin dans les discussions après cette prise de contact informelle avec celui qui pourrait devenir son entraîneur à l'AS Rome. «», précise de son côté le site spécialisé

Greenwood sur le départ après deux ans à l'OM

Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est le silence radio du côté des dirigeants, mais pas des supporters où certains crient au scandale si la vente de Mason Greenwood. Mais ce dernier a une vraie valeur marchande sur le marché des transferts, même si une partie de cet éventuel transfert sera reversée à Manchester United, et l'OM a clairement besoin d'argent cet été. Frank McCourt ne veut plus remettre énormément d'argent au pot et la cession de Greenwood pourrait régler une grande partie des problèmes financiers marseillais.