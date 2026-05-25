Kvaratskhelia énorme avec le PSG
Le Ballon d'Or 2026 vers Kvaratskhelia

PSG : Kvaratskhelia envoie un message limpide à Arsenal

PSG25 mai , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG veut plus que jamais remporter une deuxième Ligue des champions de suite. C’est notamment l’ambition d’un Khvicha Kvaratskhelia plus motivé que jamais à conquérir de nouveau l'Europe.
Le Paris Saint-Germain disputera l’un des matchs les plus importants de son histoire face à Arsenal, samedi à Budapest. Le club de la capitale a l’occasion de décrocher une deuxième Ligue des champions consécutive. Khvicha Kvaratskhelia ne veut clairement pas passer à côté de cet exploit. La saison passée face à l’Inter, le Géorgien avait déjà participé au sacre en inscrivant un but. Il compte bien, une nouvelle fois, marquer les esprits. Depuis son arrivée au PSG, l’ancien joueur du Napoli a franchi un cap, se montrant notamment plus complet et plus collectif que jamais. Et il en a pleinement conscience.

Kvaratskhelia adore évoluer dans ce PSG version Luis Enrique

Lors d’une interview accordée au site de l’UEFA, Kvaratskhelia a notamment rappelé que les succès du PSG passaient avant tout par l’esprit collectif, alors que le groupe parisien vit particulièrement bien ensemble :
« Il faut montrer à chaque match qu’on mérite de porter l’écusson du PSG sur le cœur. L’une des plus grandes forces du PSG, c’est que nous sommes très heureux ensemble. Nous formons un groupe soudé. Nous savons que si nous nous battons les uns pour les autres et si nous jouons notre jeu, nous pouvons battre n’importe qui. »

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Un discours clair pour un PSG qui avance avec humilité. À l’inverse, Arsenal affiche une grande confiance et répète régulièrement que le club est prêt à enfin conquérir l’Europe. Attention toutefois à ne pas trop stimuler l’orgueil d’un collectif parisien désormais bien rodé, qui dispose déjà d’une expérience commune en finale de Ligue des champions. Et la saison passée, les hommes de Luis Enrique ont montré qu’ils étaient capables de répondre présents dans les grands rendez-vous européens.
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Il n’a pas tort JLL,car cette année il y avait un match par semaine (hors période coupe de France)pour le RC Lens. L'année prochaine ils ne finiront pas dans le top 3,et si je me trompe chapeau à eux.

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Conceiçao, ça reste un entraineur qui sait gagner des titres, par contre mis à part à Porto, question stabilité je ne sais pas si c'est le candidat idéal pour l'OM

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Oui enfin quand t'entraine la meilleure equipe de ton championnat c'est quand meme plus simple de gagner des titres.

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NAK prit à son propre jeu...mais non ça ne passe pas...car on n'apprend pas au vieux singe comment faire la grimace!

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Parce qu'ils cherchent un entraîneur je crois, pas un golfeur.

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