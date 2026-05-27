L’OL a tranché, Yaremchuk ne vaut pas 5 ME

Si tu t'en fout pourquoi tu écris occupe toi de Lyon, il paraît même que le club pourrait disparaître.........
En tout cas toi niveau orthographe c'est la panne sèche aussi.
Je pense qu'il va falloir revoir notre animation offensive pour la saison prochaine. Notamment contre les blocs bas. Yaremchuk ca reste moyen et je pense qu'on doit pouvoir trouver beaucoup mieux.
On s'en fout de l'entraineur, ca sera toujours la même musique dans ce club. Le problème est institutionnel.
quel rapport? l article dit que justement arce que vous avez c esmatchs, les amicaux auraient dus etre moins nombreux.....au lieu de ça, Fonceca garde le programme comme si de rien n etait. Si en fain de saison, vous sentez la panne seche, vous saurez pourquoi
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🏆 Votre But de la Saison STANLEY 2025-2026 est signé Afonso Moreira ❤️💙 ☄️ Son missile face à Strasbourg décroche 31% des voix et devance l’action collective conclue par Malick Fofana contre Toulouse (26%). La frappe dans un angle impossible de Pavel Sulc face à Brest complète