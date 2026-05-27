L’OL a tranché, Yaremchuk ne vaut pas 5 ME

L'OL a pris sa décision dans le dossier Roman Yaremchuk, précieux dans la fin de saison. L'Ukrainien, en raison de son prix uniquement, ne sera pas conservé.

Joueur clairement recruté par Paulo Fonseca qui l’appréciait de longue date, Roman Yaremchuk a eu du mal à trouver ses marques avec l’Olympique Lyonnais . Mais après des passages discrets, l’attaquant a fini par trouver le chemin des filets pour terminer la saison de belle manière. Avec cinq buts en 14 matchs, le bilan de l’Ukrainien tient la route et donne clairement envie à Fonseca de le garder cet été.

Il faut dire que l’OL possède une option d’achat à ce prêt en provenance de l’Olympiakos. Pour l’activer, il suffit de poser 5 millions d’euros sur la table. Mais selon les informations du Progrès, si les dirigeants rhodaniens ont bien envie de conserver l’ancien du FC Valence, le montant demandé ne sera jamais payé.

Lâcher 5 ME, c'est niet pour l'OL

A l’heure où le besoin de faire des économies est affiché, lever l’option d’achat avant le 30 juin 2026 et mettre les comptes de la saison en cours encore plus dans le rouge est impensable. Le message a été passé au club du Pirée, qui va donc récupérer Yaremchuk et possèdera la capacité de le vendre au plus offrant dès le 1er juillet.

L’OL ne s’est pas encore avoué vaincu dans ce dossier, puisqu’il possède deux portes de sortie. Soit négocier à la baisse l’achat définitif de Yaremchuk, soit attendre de voir comment se déroule le mercato et pourquoi pas mettre ces 5 ME plus tard, si des grosses ventes ont permis d’avoir des moyens. Mais à l’heure actuelle, aucun regret possible dans ce dossier, où l’OL estime ne tout simplement pas avoir la possibilité de lever cette option d’achat.

Une preuve que l’état des finances est tendu à l’OL, où on ne veut prendre aucun risque en vue du passage devant la DNCG. Et tant pis si un attaquant utile qui plait à Paulo Fonseca quitte le Rhône cet été.