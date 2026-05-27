ASSE : Montanier habille l'arbitre pour l'hiver

Au terme d’un match qui ne restera pas dans les annales du football, Philippe Montanier est revenu sur le seul fait de jeu de la rencontre. Un coup franc, possiblement transformé en pénalty qui s'est terminé sur une balle à terre. De quoi le laisser dubitatif concernant la décision de l'arbitre, Benoît Bastien.

L’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice se sont neutralisés ce mardi soir après un match que l'on peut qualifier poliment de soporifique. Un nul 0-0 avant le retour sur la Côte d’Azur le 29 mai prochain. Un barrage d’accession qui garde tout son suspense après la première manche. Pas grand-chose à se mettre sous la dent à l’issue d'une rencontre considérée comme ennuyante par tout ceux qui l'ont regardée, que ce soit à Geoffroy-Guichard. Les deux formations ont cumulé 0,41 xG durant la rencontre, soit le total le plus faible pour un match Ligue 1 /Ligue 2 confondu depuis quatre saisons selon Opta.

Montanier a eu l’explication

Oui, j'ai eu des explications, pas directement de M. Bastien, mais du quatrième arbitre. Il m’a dit qu’il a vu qu’il y avait une petite faute, mais pas suffisante pour siffler un pénalty, donc il donnait une remise en jeu. Peut-être que ce sont eux qui ont raison, je ne connais pas exactement le règlement, mais finalement, il y a eu une "petite faute", mais on n’a pas eu le ballon. Mais ils ont sûrement raison, M. Bastien est l'un des meilleurs arbitres français, donc il connait le règlement mieux que nous, mais c'est l'explication que j'ai eue du quatrième arbitre, » a expliqué, avec un brin d'ironie, l’entraîneur des Verts après la rencontre. Les deux formations devront faire mieux dans deux jours à l'Allianz Riviera pour s’offrir la dernière place en Seule occasion à se mettre sous la dent, le possible penalty pour les Verts annulé par la VAR. Initialement, un coup-franc avait été sifflé par l’arbitre de la rencontre, Benoit Bastien, mais finalement après avoir visionné les images, l'officiel n'a pas sifflé penalty, mais a en plus annulé le coup-franc qu'il avait pourtant sifflé. Philippe Montanier est revenu après la rencontre sur les explications de ce fait de jeu : «» a expliqué, avec un brin d'ironie, l’entraîneur des Verts après la rencontre. Les deux formations devront faire mieux dans deux jours à l'Allianz Riviera pour s’offrir la dernière place en Ligue 1 pour la saison prochaine.