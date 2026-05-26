Le Paris FC club populaire, ça devient sérieux

Maintenu facilement pour son retour en Ligue 1, le Paris FC a vécu une saison prometteuse sur le plan sportif. De quoi créer un vrai engouement dans les tribunes et cela s'est accentué avec la victoire sur le PSG.

Le Paris FC a survécu à sa première saison dans l'élite depuis 1979. Le promu a parfois inquiété ses supporters avec une mauvaise passe hivernale. Mais, le PFC a été au niveau globalement. L'arrivée d'Antoine Kombouaré a chassé les derniers doutes. Le PFC a terminé le championnat à la 11e place, largement devant la zone rouge. Tout ne fut pas parfait mais les Parisiens ont réussi quelques coups d'éclat. Ils ont battu deux fois Monaco et surtout une fois le PSG . Une victoire 2-1 survenue lors de la dernière journée. Anecdotique sur le plan sportif, elle a renforcé la popularité du PFC.

Une campagne d'abonnement prometteuse

En effet, le site du club a été pris d'assaut dès le lendemain du derby. Selon L'Equipe, le Paris FC a connu 200 réabonnements de supporters sur la seule journée du lundi 18 mai dernier. Cette campagne de réabonnement est une vraie réussite. Pour la saison 2026-2027, deux tiers des 7000 abonnés de la saison précédente ont déjà renouvelé leur engagement. 2000 personnes sont sur liste d'attente pour devenir abonnés à leur tour. Les loges se sont aussi arrachées comme des petits pains. 96% d'entre elles ont déjà été prises.

Performant sur le terrain avec un jeu offensif pendant une bonne partie de l'année, le PFC séduit le public parisien et même français. Un sondage Ipsos commandé par la LFP place le club d'Antoine Arnault au 7e rang des équipes présentant le plus d'intérêt en Ligue 1. Il est 8e sur le classement des clubs bénéficiant de la meilleure image. Une preuve que le projet débuté en octobre 2024 est bien jugé sérieux. Ce fidèle public pourrait être récompensé dans les prochains mois si le Paris FC se mêle enfin à la lutte pour l'Europe.