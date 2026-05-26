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ASSE-Nice : Suspense total pour vendredi !

Ligue 126 mai , 22:45
parMehdi Lunay
1
Barrage aller L1-L2
Stade Geoffroy-Guichard
ASSE-Nice 0-0
Dans un match accroché, l'AS Saint-Etienne et Nice n'ont jamais trouvé la faille 0-0. Tout se jouera à l'Allianz Riviera vendredi soir.
L'ambiance était aussi chaude que la température extérieure à Geoffroy-Guichard. Le début de match était marqué par le choc violent à la tête subi par le Niçois Boudaoui (5e). L'ASSE avait légèrement le dessus dans le jeu avec une belle intensité collective. Cependant, les occasions étaient peu nombreuses de part et d'autre. Nice frôlait la catastrophe avec un contact suspect à la limite de la surface (35e). La VAR était sollicitée mais aucune faute n'était finalement signalée.
Après le repos, les Verts accéléraient. Davitashvili tirait juste à côté du poteau niçois (58e). L'ASSE avait plusieurs autres tentatives mais il manquait toujours un peu de précision pour inquiéter Diouf. De son côté, Nice restait solide et gérait parfaitement ce résultat nul. On en restait à 0-0 au coup de sifflet final. Le match retour à l'Allianz Riviera vendredi soir sera le juge de paix de ce barrage. Pour être en Ligue 1 la saison prochaine, Stéphanois et Niçois devront être plus dangereux devant les buts adverses.
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