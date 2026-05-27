OM : Finale à trois, un entraîneur déjà hors-jeu

L'OL tente un pari fou pour jouer la Ligue des champions

quel rapport? l article dit que justement arce que vous avez c esmatchs, les amicaux auraient dus etre moins nombreux.....au lieu de ça, Fonceca garde le programme comme si de rien n etait. Si en fain de saison, vous sentez la panne seche, vous saurez pourquoi