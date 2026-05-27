McCourt et Richard doivent reprendre le contrôle de l'OM
Stéphane Richard et Frank McCourt - OM

OM : Finale à trois, un entraîneur déjà hors-jeu

OM27 mai , 8:00
parClaude Dautel
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Habib Beye est toujours l'entraîneur de l'OM, mais sauf surprise, il ne le sera pas la saison prochaine. Selon La Provence, trois techniciens sont en lice pour lui succéder, tandis qu'un quatrième n'est finalement pas une piste sérieuse pour Stéphane Richard et Frank McCourt.
En attendant de savoir comment va se finir le feuilleton Grégory Lorenzi, tout de même bien parti pour devenir le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, un autre dossier agite les coulisses du club phocéen, c'est évidemment de savoir qui sera l'entraîneur la saison prochaine. Muet depuis la fin de saison, Habib Beye devrait quitter l'OM, des négociations étant en cours dans ce sens. Et, selon le quotidien régional marseillais, trois techniciens sont désormais en finale pour remplacer l'ancien consultant de Canal+. Les trois noms confirmés par nos confrères sont Bruno Genesio, Christophe Galtier et Adi Hütter, rien de surprenant. Toutefois, La Provence précise que Julien Stéphan, actuellement coach des Queen Park Rangers, dont le nom avait circulé du côté du Vélodrome, n'est pas du tout sur les tablettes de l'OM, même si son profil a été rapidement étudié.

L'OM va rapidement faire connaître son choix

Concernant le timing des opérations, Stéphane Richard, le nouveau président de l'Olympique de Marseille devrait rapidement annoncer l'heureux élu. « Le suspense ne devrait plus durer trop longtemps », précise le média marseillais. Tout cela pourrait se décanter dans la foulée du match retour de barrage de Ligue 1 entre l'ASSE et l'OGC Nice, une fois que la situation de Grégory Lorenzi sera claire pour la saison prochaine. Ce dernier travaille d'ailleurs déjà sur le mercato de l'OM, comme le confirme La Provence, l'ancien directeur sportif du Stade Brestois n'ayant aucun doute sur sa future destination. Il est donc très probable que Marseille attend que Lorenzi soit en poste pour finaliser le dossier de l'entraîneur, sauf s'il y a un risque de le perdre en route. C'est notamment le cas concernant Bruno Genesio.

Genesio au coeur des débats

L'Olympique de Marseille a pris note de l'intérêt du Paris Football Club pour l'ancien entraîneur du LOSC, et sait que l'autre club de la capitale a les moyens financiers de faire une offre très alléchante à Bruno Genesio. A voir si cela poussera Stéphane Richard à sortir du bois afin de boucler la signature de Genesio, lequel s'est bien gardé de s'exprimer depuis l'officialisation de la fin de son contrat avec Lille.
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Derniers commentaires

OM : Finale à trois, un entraîneur déjà hors-jeu

Si tu t'en fout pourquoi tu écris occupe toi de Lyon, il paraît même que le club pourrait disparaître.........

L'OL tente un pari fou pour jouer la Ligue des champions

En tout cas toi niveau orthographe c'est la panne sèche aussi.

L’OL a tranché, Yaremchuk ne vaut pas 5 ME

Je pense qu'il va falloir revoir notre animation offensive pour la saison prochaine. Notamment contre les blocs bas. Yaremchuk ca reste moyen et je pense qu'on doit pouvoir trouver beaucoup mieux.

OM : Finale à trois, un entraîneur déjà hors-jeu

On s'en fout de l'entraineur, ca sera toujours la même musique dans ce club. Le problème est institutionnel.

L'OL tente un pari fou pour jouer la Ligue des champions

quel rapport? l article dit que justement arce que vous avez c esmatchs, les amicaux auraient dus etre moins nombreux.....au lieu de ça, Fonceca garde le programme comme si de rien n etait. Si en fain de saison, vous sentez la panne seche, vous saurez pourquoi

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