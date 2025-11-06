Le PSG fait une folie au mercato, polémique garantie

Malgré une avalanche de blessés, le PSG a acté la décision de ne pas recruter lors du prochain mercato hivernal. Une décision de Luis Campos et de Luis Enrique qui risque de faire hurler les supporters.

La saison dernière a été magnifique pour le Paris Saint-Germain, avec un titre de champion de France et une victoire en Ligue des Champions. Le début de saison 2025-2026 est beaucoup moins euphorique, avec des résultats plus contrastés en Ligue 1 malgré une place de leader après 11 journées et surtout, des blessures en cascades chaque semaine ou presque.

Mardi face au Bayern Munich, le PSG a encore perdu Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé pour plusieurs semaines tandis que Joao Neves, Bradley Barcola et Vitinha sont jugés hors de forme par le staff médical parisien. Des constats très inquiétants qui pourraient pousser le champion d’Europe en titre à s’activer dans l’optique du prochain mercato pour se renforcer dans toutes les lignes. C’est d’ailleurs ce qui est pressenti ces derniers jours mais contre toute attente, le Paris SG pourrait prendre tout le monde à contrepied.

En effet, notre confrère Abdellah Boulma est catégorique en affirmant que Paris n’a pour l’instant pas prévu de recruter sur le mois de janvier. « Je l’avais déjà évoqué, à priori, pas de recrue prévue sans départ au préalable.. À suivre » a publié le journaliste, généralement bien informé sur le mercato du PSG et qui croit savoir que Luis Campos et Luis Enrique sont prêts à prendre l’immense risque de ne pas recruter cet hiver malgré les nombreuses blessures qui touchent l’effectif. Une décision forcément très controversée chez les supporters, où l’on réclamait déjà plus de recrues l’été dernier.

Un sentiment qui n’a fait qu’augmenter après les blessures nombreuses de la première partie de saison. Du renfort est notamment souhaité dans le secteur offensif, avec les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé ainsi que la méforme de Bradley Barcola, qui ne cesse d’enchaîner les matchs depuis un an et demi. Reste maintenant à voir si l’état-major du PSG reviendra sur cette décision polémique ou si le choix de Luis Enrique et de Luis Campos, aussi audacieux et risqué soit-il, est définitif.