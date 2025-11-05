Dayot Upamecano

Upamecano au PSG, le Real va tout faire capoter

PSG05 nov. , 18:20
parEric Bethsy
1
Bientôt en fin de contrat au Bayern Munich, le Français Dayot Upamecano ne manque pas de sollicitations. Le défenseur central est annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Mais le Real Madrid a pris les devants sur ce dossier considéré comme une priorité.
Le critère est totalement assumé. Par l’intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos, le Paris Saint-Germain a reconnu sa volonté de franciser l’effectif de Luis Enrique. Il faut s’attendre à voir d’autres Français débarquer dans la capitale après le gardien Lucas Chevalier cet été. Et pourquoi pas Dayot Upamecano ?

Lire aussi

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeuIl se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu
Annoncé dans le viseur du club francilien, le défenseur central du Bayern Munich a impressionné au Parc des Princes mardi soir. L’international tricolore a été l’un, si ce n’est le meilleur Bavarois lors du choc remporté par son équipe (1-2) en Ligue des Champions. Sa performance ne peut qu’augmenter l’intérêt du Paris Saint-Germain, d’autant que l’ancien joueur du RB Leipzig n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire en juin prochain. Le natif d’Evreux sera donc libre de s’engager avec un club dès le mois de janvier. Sans surprise, une telle opportunité sur le marché des transferts attire du beau monde en Europe. Y compris le Real Madrid qui a changé ses plans.
Selon les informations de Foot Mercato, la Maison Blanche pourrait bien planter Ibrahima Konaté. Le défenseur central en fin de contrat à Liverpool se verrait bien rejoindre les Merengue la saison prochaine. Mais le roc formé à Sochaux n’est plus la priorité madrilène. La piste numéro 1 mène désormais à Dayot Upamecano. Compte tenu du prestige et du pouvoir d’attraction du Real Madrid, c’est forcément une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. D'ailleurs, la source situe le cador espagnol en pole et proche d'un accord verbal avec le vice-champion du monde. Un sacré coup de pression.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276077_0073
Premier League

Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_273859_0035
OL

L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart

ICONSPORT_276044_0008
OM

L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato

Fil Info

21:00
Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable
20:39
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:30
L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart
20:00
L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato
19:53
OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)
19:40
L2 : L'ASSE privée du titre dès samedi soir ?
19:29
Betis-OL : Lyon sans Tolisso ni Mangala
19:20
PSG : Achraf Hakimi sort du silence
19:00
L'OM en larmes, le PSG fonce sur Sidiki Cherif

Derniers commentaires

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Roulis , c’est vraiment le best en France …👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Ils sont tellement faibles les ritals qu’on ne voit pas comment les Sardines ne gagneraient pas ce match…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..

PSG : Achraf Hakimi sort du silence

Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading