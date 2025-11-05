Upamecano au PSG, le Real va tout faire capoter

Bientôt en fin de contrat au Bayern Munich, le Français Dayot Upamecano ne manque pas de sollicitations. Le défenseur central est annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Mais le Real Madrid a pris les devants sur ce dossier considéré comme une priorité.

Le critère est totalement assumé. Par l’intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos, le Paris Saint-Germain a reconnu sa volonté de franciser l’effectif de Luis Enrique. Il faut s’attendre à voir d’autres Français débarquer dans la capitale après le gardien Lucas Chevalier cet été. Et pourquoi pas Dayot Upamecano ?

Annoncé dans le viseur du club francilien, le défenseur central du Bayern Munich a impressionné au Parc des Princes mardi soir. L’international tricolore a été l’un, si ce n’est le meilleur Bavarois lors du choc remporté par son équipe (1-2) en Ligue des Champions. Sa performance ne peut qu’augmenter l’intérêt du Paris Saint-Germain, d’autant que l’ancien joueur du RB Leipzig n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire en juin prochain. Le natif d’Evreux sera donc libre de s’engager avec un club dès le mois de janvier. Sans surprise, une telle opportunité sur le marché des transferts attire du beau monde en Europe. Y compris le Real Madrid qui a changé ses plans.

Selon les informations de Foot Mercato, la Maison Blanche pourrait bien planter Ibrahima Konaté. Le défenseur central en fin de contrat à Liverpool se verrait bien rejoindre les Merengue la saison prochaine. Mais le roc formé à Sochaux n’est plus la priorité madrilène. La piste numéro 1 mène désormais à Dayot Upamecano. Compte tenu du prestige et du pouvoir d’attraction du Real Madrid, c’est forcément une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. D'ailleurs, la source situe le cador espagnol en pole et proche d'un accord verbal avec le vice-champion du monde. Un sacré coup de pression.