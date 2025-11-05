Upamecano au PSG, le Real va tout faire capoter

Roulis , c’est vraiment le best en France …👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Ils sont tellement faibles les ritals qu’on ne voit pas comment les Sardines ne gagneraient pas ce match…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..
Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
🚨🔴🇫🇷 #Bundesliga | 🔐 Le Real Madrid et Dayot Upamecano sont proches d'un accord verbal ❗️Le Real Madrid est pour le moment en pôle position pour recruter l'international francais ➡️ Le Bayern Munich tente toujours de le prolonger. Le PSG suit sa situation de près.