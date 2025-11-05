PSG : Hakimi et Dembélé, les mauvaises nouvelles pleuvent

On en sait plus sur l’état de santé d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi, sortis sur blessure contre le Bayern Munich mardi soir. Les nouvelles apportées par RMC ne sont pas bonnes.

Le Paris Saint-Germain a vécu une sale soirée mardi soir face au Bayern Munich. Au-delà de la défaite (1-2), le club de la capitale a perdu deux titulaires importants sur blessure, à savoir Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Les nouvelles apportées ce mercredi par Fabrice Hawkins, spécialiste du PSG pour RMC, ne sont pas bonnes. Selon le journaliste, les ligaments de la cheville gauche de l’international marocain ont été touchés et son absence sera de 6 à 8 semaines.

« Pas de fracture pour Achraf Hakimi. Grosse entorse. Ligaments interne de la cheville gauche touchés. Durée d’indisponibilité entre 6-8 semaines » écrit notre confrère, pas beaucoup plus rassurant en ce qui concerne Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or souffre lui d’une lésion au mollet. Il est d’ores et déjà forfait pour le prochain rassemblement de l’équipe de France et il ne jouera pas non plus contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Groupama Stadium lors de la 12e journée. Un double coup dur pour Paris, qui retrouvait tout juste un effectif au complet et qui se retrouve déjà privé de deux de ses tauliers pour les prochaines semaines.