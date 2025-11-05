PSG : Achraf Hakimi sort du silence

ICONSPORT_276170_0584

Blessé à la cheville mardi contre le Bayern Munich et absent entre 6 et 8 semaines, Achraf Hakimi est sorti du silence sur Instagram.
Coup dur pour le Paris Saint-Germain et pour son latéral marocain Achraf Hakimi. Le défenseur parisien, taclé par Luis Diaz lors du choc contre le Bayern Munich mardi soir, est sérieusement touché à la cheville et manquera entre 6 et 8 semaines de compétition. Il est incertain pour le début de la CAN avec le Maroc, une énorme tuile pour le capitaine des Lions de l’Atlas. Forcément très déçu, Achraf Hakimi est sorti du silence sur Instagram. 
« Les retours font partie du chemin, le retour fait la différence. Petit revers, grand retour » a publié sur ses réseaux officiels l’ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan. Pour rappel, le PSG a vécu une soirée infernale mardi puisqu’en plus d’Achraf Hakimi, les Bleu et Rouge ont perdu Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, victimes de blessures musculaires et qui manqueront les prochaines semaines.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
4
