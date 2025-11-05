PSG : Achraf Hakimi sort du silence

Blessé à la cheville mardi contre le Bayern Munich et absent entre 6 et 8 semaines, Achraf Hakimi est sorti du silence sur Instagram.

Coup dur pour le Paris Saint-Germain et pour son latéral marocain Achraf Hakimi. Le défenseur parisien, taclé par Luis Diaz lors du choc contre le Bayern Munich mardi soir, est sérieusement touché à la cheville et manquera entre 6 et 8 semaines de compétition. Il est incertain pour le début de la CAN avec le Maroc, une énorme tuile pour le capitaine des Lions de l’Atlas. Forcément très déçu, Achraf Hakimi est sorti du silence sur Instagram.

« Les retours font partie du chemin, le retour fait la différence. Petit revers, grand retour » a publié sur ses réseaux officiels l’ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan. Pour rappel, le PSG a vécu une soirée infernale mardi puisqu’en plus d’Achraf Hakimi, les Bleu et Rouge ont perdu Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, victimes de blessures musculaires et qui manqueront les prochaines semaines.