PSG : 117 ME pour Barcola, l’offre exacte envoyée par Liverpool

Déterminé à recruter Bradley Barcola cet été, Liverpool propose 117 millions d’euros au PSG, bien loin des 170 millions d’euros espérés par le double champion d’Europe en titre pour son international français.

Le dossier Bradley Barcola a de fortes chances d’être le grand feuilleton de l’été 2026. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans deux ans, l’attaquant de 24 ans a fait le choix de ne pas prolonger en faveur du club de la capitale. Un choix financier mais surtout sportif, Bradley Barcola n’ayant pas les faveurs de Luis Enrique selon lui dans les grandes affiches de Ligue des Champions. L’international français veut tenter l’aventure en Premier League et semble ouvert à un départ du côté de Liverpool, qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs semaines.

Une tendance confirmée par The Athletic, qui révèle que les Reds n’ont toutefois pas du tout l’intention de s’aligner sur les 170 millions d’euros exigés par le PSG pour l’ancien Lyonnais. Le très sérieux média britannique avance ces dernières heures que Liverpool souhaite boucler l’arrivée de Bradley Barcola pour 117 millions d’euros, une somme plus conforme à la valeur marchande réelle du joueur, notamment calculée sur ses deux ans de contrat restants. The Athletic ajoute que Liverpool va formuler cette première offre à hauteur de 117 millions d’euros dans les prochaines heures, et que le club anglais « n’a pas l’intention » d’atteindre le montant réclamé par le Paris Saint-Germain.

Liverpool ne veut pas lâcher 170 ME

Ce n’est plus un secret, mais nos confrères confirment une fois de plus que Bradley Barcola a « clairement indiqué » à la direction du PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat, qui court jusqu’en juin 2028, en faveur du champion de France en titre. Il souhaite relever un nouveau défi et Liverpool semble correspondre à ses critères. Un dossier qui n’est toutefois pas terminé, loin de là, puisque d’autres clubs européens restent à l’affût. En Angleterre, c’est le cas de Chelsea et d’Arsenal. Champion d’Allemagne en titre, le Bayern Munich est également attentif mais bougera uniquement en cas de départ de Luis Diaz ou de Michael Olise. Du côté du PSG, on reste inflexible, affirmant qu’aucun joueur ne partira si les conditions ne sont pas réunies sur le plan financier.