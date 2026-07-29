PSG : 117 ME pour Barcola, l’offre exacte envoyée par Liverpool

PSG : 117 ME pour Barcola, l’offre exacte envoyée par Liverpool

PSG29 juil. , 18:30
parCorentin Facy
14
Ajouter comme source préférée sur Google
Déterminé à recruter Bradley Barcola cet été, Liverpool propose 117 millions d’euros au PSG, bien loin des 170 millions d’euros espérés par le double champion d’Europe en titre pour son international français.
Le dossier Bradley Barcola a de fortes chances d’être le grand feuilleton de l’été 2026. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans deux ans, l’attaquant de 24 ans a fait le choix de ne pas prolonger en faveur du club de la capitale. Un choix financier mais surtout sportif, Bradley Barcola n’ayant pas les faveurs de Luis Enrique selon lui dans les grandes affiches de Ligue des Champions. L’international français veut tenter l’aventure en Premier League et semble ouvert à un départ du côté de Liverpool, qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs semaines.
Une tendance confirmée par The Athletic, qui révèle que les Reds n’ont toutefois pas du tout l’intention de s’aligner sur les 170 millions d’euros exigés par le PSG pour l’ancien Lyonnais. Le très sérieux média britannique avance ces dernières heures que Liverpool souhaite boucler l’arrivée de Bradley Barcola pour 117 millions d’euros, une somme plus conforme à la valeur marchande réelle du joueur, notamment calculée sur ses deux ans de contrat restants. The Athletic ajoute que Liverpool va formuler cette première offre à hauteur de 117 millions d’euros dans les prochaines heures, et que le club anglais « n’a pas l’intention » d’atteindre le montant réclamé par le Paris Saint-Germain.

Liverpool ne veut pas lâcher 170 ME

Ce n’est plus un secret, mais nos confrères confirment une fois de plus que Bradley Barcola a « clairement indiqué » à la direction du PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat, qui court jusqu’en juin 2028, en faveur du champion de France en titre. Il souhaite relever un nouveau défi et Liverpool semble correspondre à ses critères. Un dossier qui n’est toutefois pas terminé, loin de là, puisque d’autres clubs européens restent à l’affût. En Angleterre, c’est le cas de Chelsea et d’Arsenal. Champion d’Allemagne en titre, le Bayern Munich est également attentif mais bougera uniquement en cas de départ de Luis Diaz ou de Michael Olise. Du côté du PSG, on reste inflexible, affirmant qu’aucun joueur ne partira si les conditions ne sont pas réunies sur le plan financier.
Articles Recommandés
Ol Nabil Bentaleb Refuse De Signer A Lyon
OL

OL : Nabil Bentaleb refuse de signer à Lyon

Le Psg Veut Deja Se Separer De Zion Suzuki
PSG

Le PSG veut déjà se séparer de Zion Suzuki

Lasse Eclate Lausanne En Amical
ASSE

L’ASSE éclate Lausanne en amical

La Coupe Du Monde A Vendre La Fff Massacre La Fifa
Equipe de France

La Coupe du monde à vendre, la FFF massacre la FIFA

Fil Info

29 juil. , 20:30
OL : Nabil Bentaleb refuse de signer à Lyon
29 juil. , 20:00
Le PSG veut déjà se séparer de Zion Suzuki
29 juil. , 19:53
L’ASSE éclate Lausanne en amical
29 juil. , 19:40
La Coupe du monde à vendre, la FFF massacre la FIFA
29 juil. , 19:20
Eli Junior Kroupi blessé trois mois !
29 juil. , 19:12
Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)
29 juil. , 19:00
Medina vendu sous 48 heures, l'OM dégaine pour Todibo
29 juil. , 18:40
TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
29 juil. , 18:33
L1 : Frank Magri à Nice, c'est confirmé

Derniers commentaires

PSG : 117 ME pour Barcola, l’offre exacte envoyée par Liverpool

Donc il partira librement en 2028 , ca c est con hein !

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

Tessmann est le meilleur millieu lol Bref

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

Ah bon ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : 117 ME pour Barcola, l’offre exacte envoyée par Liverpool

Il lui reste deux ans de contrat, le PSG n a pas de contrainte, ni obligation de vente si ce n est l envie de depart du joueur donc il ne sera pas bradé...

Bétis-OL : La compo lyonnaise (20h sur OL Play)

2eme buts il est pour Greif

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading