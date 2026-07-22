Kang-in Lee quitte le PSG pour 35 ME, c’est pour jeudi

'Que' 33 ans? Je croyais qu'il en avait 36-37... 1 an +1 en option c'est correct, sauf s'il demande un salaire de champion du monde....
Si c'était vraiment en toute discrétion... Foot01 et ses copains n'en sauraient rien. ^^
Tu as encore pris une belle cartouche de 'on l a jouer chez toi ' !!😂😂😂😂😂🤣🤣
Et le boulet du jour, je nomme Easy69..... Tu en a d'autres des comme ça ?
Marseille ce sera au mieux 8eme au classement et 2 entraîneurs cette saison.
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🆕️✅️👋 L'Atlético prévoit d'annoncer Kang-In Lee ce jeudi ! ✅️ Son transfert avait été conclu il y a plusieurs semaines, mais des détails liés à son départ du PSG ont empêché le Sud-Coréen de finaliser, qui a chercher son remplaçant. 💰 Montant : 35M€ + 5M€ de bonus 🗞