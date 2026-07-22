Kang-in Lee quitte le PSG pour 35 ME, c’est pour jeudi
Kang-in Lee

Kang-in Lee quitte le PSG pour 35 ME, c’est pour jeudi

PSG22 juil. , 16:20
parCorentin Facy
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Ficelé depuis plusieurs semaines, le transfert de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid pourrait être annoncé ce jeudi par le club madrilène selon la presse espagnole.
Après avoir bouclé le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le Paris Saint-Germain s’apprête à encaisser un nouveau gros chèque. Eternel remplaçant de Luis Enrique, Kang-in Lee va quitter la capitale. L’international sud-coréen est d’accord depuis plusieurs semaines avec l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros vont payer 35 millions d’euros au PSG plus 5 millions d’euros de bonus pour finaliser la venue de l’ancien joueur de Majorque. Une belle recrue pour le club madrilène, qui devrait bouger dans les heures à venir pour officialiser ce deal.
Le journal Marca rapporte qu’une annonce est attendue ce jeudi du côté de Madrid pour confirmer officiellement la signature de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid. Un dénouement heureux pour le joueur, qui faisait d’un retour en Liga une priorité avec l’objectif de retrouver un statut de titulaire qu’il n’a jamais vraiment eu au Paris Saint-Germain malgré quelques bonnes périodes.
Apprécié par Luis Enrique pour sa faculté à bien entrer dans les matchs et pour sa polyvalence, Kang-in Lee tentera maintenant de s’imposer comme un élément fort du onze de départ de l’Atlético, où il devra notamment aider à faire oublier Antoine Griezmann, parti aux Etats-Unis pour y terminer sa carrière. Kang-in Lee va parapher un contrat de cinq ans en faveur des Colchoneros, soit jusqu’en juin 2031.

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'Que' 33 ans? Je croyais qu'il en avait 36-37... 1 an +1 en option c'est correct, sauf s'il demande un salaire de champion du monde....

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Si c'était vraiment en toute discrétion... Foot01 et ses copains n'en sauraient rien. ^^

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Tu as encore pris une belle cartouche de 'on l a jouer chez toi ' !!😂😂😂😂😂🤣🤣

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Et le boulet du jour, je nomme Easy69..... Tu en a d'autres des comme ça ?

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