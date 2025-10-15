psg nouvel ennemi le real peut perdre mbappe nasser perez 315359

Le PSG et le Real au cœur d'un échange absurde

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Endrick est de plus en plus concret, alors qu'un média spécialisé dans l'actualité du Real Madrid affirme que Luis Campos a proposé Fabian Ruiz en échange. Rien que ça.
Avant qu'il accepte finalement l'offre du Real Madrid, Endrick a longtemps été dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. A cette époque, le club de la capitale française avait, comme beaucoup d'autres cadors européens, été conquis par le potentiel immense du crack brésilien et n'était pas effrayé à l'idée de lâcher 60 millions d'euros à Palmeiras pour recruter un joueur qui n'arriverait qu'à ses 18 ans sur le vieux continent. Finalement, il a privilégié les Merengues… et il s'en mord presque les doigts aujourd'hui. Peu utilisé par Carlo Ancelotti, il ne l'a toujours pas été non plus par Xabi Alonso. A l'heure où un prêt cet hiver ressemble à l'option la plus probable, Defensa Central va jusqu'à rapporter un intérêt du PSG à travers une formule complètement ubuesque.

Endrick contre Fabian Ruiz, le Real craque

Le média spécialisé dans le traitement de l'actualité du Real Madrid confirme que l'intérêt du PSG pour Endrick est bel et bien concret. Toutefois, les Merengues ne veulent discuter avec leurs homologues parisiens qu'à condition d'évoquer les dossiers Vitinha et Joao Neves. Pas du tout encline à laisser partir ses deux maestros du milieu de terrain, la direction parisienne laisserait apparemment l'opportunité à Florentino Pérez de recruter Fabian Ruiz en échange d'Endrick. Une information à prendre avec de grosses pincettes tant elle parait improbable.
Fabian Ruiz est, au même titre que ses deux coéquipiers du milieu de terrain, le garant de l'équilibre de la formation de Luis Enrique. Le voir partir de cette manière contre un joueur qui a une vocation purement offensive serait un pari plus qu'osé. Même si dans le football, aucune certitude n'est acquise.
1
