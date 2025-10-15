PSG : Le dossier Caicedo est rapidement bouclé

A la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour apporter de la profondeur à son effectif, le Paris Saint-Germain a reçu une très mauvaise nouvelle de la part de Chelsea concernant Moises Caicedo.

Le Paris Saint-Germain a réussi un véritable exploit en remportant la Ligue des champions la saison dernière avec un tel manque de profondeur au milieu de terrain. Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha ont atteint un niveau remarquable, tandis que l'écart avec les joueurs sur le banc, comme Warren Zaïre-Emery par exemple, était beaucoup trop important pour convaincre Luis Enrique de faire une grande rotation dans son entrejeu.

Paris Saint Germain Ligue 1 # 1 N V V D V Ligue 1 Matchs 7 V Victoire 5 M Match nul 1 D Défaite 1 Buts Marqués 13 Buts Encaissés 5 Matchs Récents Tout afficher 05 octobre 2025 à 20:45 Ligue 1 LOSC Lille 1 — 1 Match terminé Paris Saint Germain 01 octobre 2025 à 21:00 Champions League FC Barcelona 1 — 2 Match terminé Paris Saint Germain Meilleurs Joueurs Tout afficher 29 . B. Barcola FRA • Âge 23 • Attaquant Matchs 6 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 87 . J. Gonçalves Neves POR • Âge 21 • Milieu Matchs 3 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

La volonté des dirigeants est désormais claire : il faut absolument offrir à leur entraineur un milieu de terrain de grande envergure, doté de qualités reconnues dans la maîtrise du jeu avec et sans ballon. Logiquement, plusieurs noms ont émergé dans la presse comme celui de Moises Caicedo, joueur vedette de Chelsea. Mais une mauvaise nouvelle est finalement vite arrivée.

Le PSG va devoir changer de cible

C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre du dernier rapport d'Ekrem Konur. Le journaliste turc spécialisé dans l'inside mercato explique que Chelsea n'a pas du tout l'intention de laisser partir Moises Caicedo. Après avoir dépensé 133 millions d'euros pour le faire venir de Brighton il y a deux ans, les Blues comptent bien capitaliser sur ses qualités indéniables pour parvenir à leurs fins. Au grand désarroi du Paris Saint-Germain qui va devoir se tourner vers d'autres pistes pour renforcer son entrejeu.

Pour le PSG, faire un tel recrutement aurait de toute façon était une opération considérable. Car si Chelsea avait accepté de vendre Moises Caicedo, il aurait fallu compter une offre colossale pour convaincre BlueCo. Un mal pour un bien, alors que Luis Campos peut toujours trouver un joueur moins coûteux et doté d'un potentiel très important.