La LFP touche un chèque énorme du Koweit grâce à PSG-OM

Un an après avoir disputé le Trophée des Champions dans le Stade 974 au Qatar, le Paris Saint-Germain retrouvera cette fois l'Olympique de Marseille au Koweït. Le pays du Golfe persique a offert une somme colossale à la LFP pour pouvoir accueillir la rencontre.

Initialement, le Trophée des Champions est censé confronter le champion de France de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Sauf qu'au terme d'une saison historique, le Paris Saint-Germain a remporté les deux compétitions. Comme l'année précédente, les hommes de Luis Enrique vont devoir affronter le deuxième du classement, comme le veut le règlement. En janvier prochain, c'est donc un Classique PSG OM qui attend les observateurs du championnat de France et, surtout, les supporters deux équipes. Il sera toutefois bien délicat pour eux d'aller encourager leur club au stade puisque la rencontre se jouera… au Koweït. Le pays du Golfe persique a d'ailleurs dépensé une somme importante pour gagner le droit d'accueillir cette rencontre.

Le Koweït régale la LFP pour le Trophée des champions

Selon les informations de L'Equipe, le Koweït a réussi à obtenir le droit d'accueillir le Trophée des Champions auprès de la LFP en offrant 3,5 millions d'euros à la ligue. Une somme importante qui ne se refuse apparemment pas, au détriment de l'engouement sportif d'une telle rencontre sur le territoire français. Le quotidien sportif français indique que Vincent Labrune et ses hommes ont été contactés par deux agences, une suisse et une française, pour aller jusqu'au bout de cette initiative.

La rencontre entre le PSG et l'OM se jouera donc au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. Une enceinte qui peut accueillir jusqu'à 58 000 personnes. Diffusé sur Ligue 1+, le match entre les deux équipes les plus importantes du championnat de France se déroulera le 8 janvier. Un mois tout pile avant ce qui sera le troisième Classique de la saison, au Parc des Princes cette fois.