PSG : Donnarumma est parti, Rico n'est pas surpris

PSG15 oct. , 14:00
parNathan Hanini
Actuellement du côté d'Al-Gharafa, Sergio Rico profite de son nouveau club du côté du Qatar. Après son grave accident, le gardien du Paris Saint-Germain s’est confié dans une interview pour Le Parisien. L’Espagnol a abordé bons nombres de sujets, notamment celui de Gianluigi Donnarumma.
Passé proche de la mort en mai 2023 après un accident à cheval, Sergio Rico est aujourd’hui du côté du Qatar dans le club de Al-Gharafa. Le portier espagnol assure avoir retrouvé l’ensemble de ses facultés après cette épreuve. Plus de deux ans après, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain a livré une interview à un média français. Durant l’échange avec le Parisien, le portier de 32 ans s’est confié sur plusieurs sujets. L’ancien du FC Séville a notamment livré son ressenti sur le départ de Gianluigi Donnarumma. Pour rappel, l’Italien a quitté le club de la capitale cet été pour rejoindre Manchester City à un an de la fin de son contrat.

Sergio Rico comprend le départ de Donnarumma

Dans le Parisien, Sergio Rico a expliqué ne pas être étonné du départ du portier italien cet été après avoir tout gagné avec le PSG. « Il venait de réaliser une saison exceptionnelle, lui, comme toute l’équipe d’ailleurs. Ils ont tous été spectaculaires, ont travaillé dur pour pouvoir remporter presque toutes les compétitions. C’était sans doute le bon moment pour partir, même si tout le monde était content de lui et qu’il était aussi heureux à Paris », explique l’Espagnol. Pour rappel, Gianluigi Donnarumma a vu Lucas Chevalier lui passer devant cet été sur le marché des transferts. À un an de la fin de son contrat, le champion d’Europe avec l’Italie en 2021 a rejoint l’Angleterre. De son côté Sergio Rico poursuit sa carrière du côté du Qatar. Il n’a cependant pas disputé une seule minute avec son club de Al-Gharafa cette saison. Son contrat se termine à la fin de la saison.
Depuis que j’ai reçu le feu vert des médecins, je ne sens aucune différence par rapport à celui que j’étais avant. J’ai retrouvé toutes mes facultés, tant sur le plan sportif que dans la vie quotidienne.
- Sergio Rico sur son état de forme
