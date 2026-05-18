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Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

PSG18 mai , 12:00
parCorentin Facy
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Très intéressé par la signature de Julian Alvarez, le PSG a une voie royale dans ce dossier. Egalement sur le coup, Barcelone n’a quasiment aucune chance de finaliser le deal, estimé trop onéreux pour le club catalan.
Le Paris Saint-Germain ne passera pas un second été sans toucher à sa ligne offensive. Malgré les résultats incroyables de l’équipe, qualifiée pour une seconde finale de Ligue des Champions consécutive, le club parisien sait qu’il est nécessaire de régénérer une partie de l’effectif. Cela concerne notamment l’attaque, d’autant que certains joueurs importants n’ont plus que deux ans de contrat. C’est par exemple le cas d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, lequel pourrait être vendu en Premier League si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation au-delà de 2028.
Un départ de Barcola ou même de Gonçalo Ramos inciterait logiquement le PSG à recruter en attaque et la priorité se nomme Julian Alvarez. Un dossier très onéreux, estimé à plus de 100 millions d’euros, mais également très concurrentiel. Le FC Barcelone rêve également de l’Argentin de l’Atlético de Madrid. Néanmoins, le champion d’Espagne est hors-course dans ce dossier selon les indiscrétions du journaliste espagnol Raúl Varela pour Marca. « Barcelone n'a pas les moyens de recruter Julián Álvarez, contrairement au PSG. Paris veut absolument le recruter » a-t-il glissé lors d’un point sur le mercato estival de l’Atlético de Madrid.

Julian Alvarez trop cher, le Barça laisse tomber

La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain et les Colchoneros parviendront à se mettre d’accord sur le prix de Julian Alvarez, valorisé par le 4e de Liga à hauteur de 150 millions d’euros. Pour tenter de faire baisser le prix de la transaction, Paris est favorable à l’idée de céder un ou deux joueurs aux Colchoneros. Les noms de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos ont déjà filtré. Le dossier, très complexe à bien des égards, sera long à se décanter. Mais avec le FC Barcelone hors-course, le PSG pourrait avoir la voie libre. Un avantage non-négociable pour Luis Campos au moment de discuter avec l’Atlético de Madrid.

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Si y a un blessé au milieu il prendra d'abord Boubacar Kamara Kephren Thuram, Camavinga, Rongier, Thomasson, Pogba , Guendouzi, Veretout, Moussa Sissoko, Nempalys Mendy, Sanson, Ndombele,Martin Adeline, Maxime Lopez,, Gauthier Hein, Laurent Abergel, Kalidou Sidibé, Amine Hemia, Johan Gastien, Hugo Picard, Tim Jabol-Folcarelli, Alexandre Philiponeau, Abou Lô,, Ugo Raghouber, Mathis Tourraine.

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Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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