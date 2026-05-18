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Huis clos total contre l'ASSE, Nice sous la menace

Ligue 118 mai , 11:30
parCorentin Facy
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Nice a terminé sa saison dans un chaos total, dimanche soir à l’Allianz Riviera, avec l’envahissement de la pelouse de la part des supporters, mécontents du match nul face à Metz (0-0) synonyme de barrage.
L’OGC Nice va devoir passer par les barrages pour sauver sa place en Ligue 1. Incapables de battre Metz lors de la 34e journée dimanche soir, les hommes de Claude Puel affronteront Saint-Etienne les 26 et 29 mai prochain. Des matchs sous haute tension qui se profilent pour le club azuréen, clairement pas programmé pour jouer le maintien au début de la saison, et qui se retrouve confronté à une double-confrontation décisive pour son avenir dans l’élite.
Les supporters de Nice n’étaient pas non plus prêts à lutter pour le maintien et leur déception est par conséquent énorme à l’issue de cette saison très décevante, malgré la qualification en finale de la Coupe de France. Leur mécontentement s’est manifesté par l’envahissement de la pelouse dimanche soir au coup de sifflet final de Nice-Metz à l’Allianz Riviera. Des incidents qui pourraient coûter très cher au 16e de Ligue 1, qui pourrait jouer le barrage retour contre l’ASSE à huis clos selon Jean-Pierre Rivère, lequel s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de Ligue1+. « Peut-être que les incidents vont nous amener à jouer à huis clos, on verra bien » a expliqué le président niçois avant de poursuivre.

Nice-ASSE à huis clos le 29 mai ?

« Je déplore la fin, ce qu'il s'est passé. Quand on est revenus avec Maurice Cohen, le maintien était un objectif. Je considère que quand on supporte une équipe, on doit le faire jusqu'au bout, après on aura le temps d'avoir toutes les critiques du monde. Quand je vois cette fin de match, c'est dommage… La Coupe de France ne devient plus du tout prioritaire. Le plus important c'est de rester en Ligue 1, il reste deux matches pour ça, il va falloir montrer un tout autre état d'esprit, une autre attitude. Tant qu'il y a de l'espoir, il faut soutenir l’équipe » estime Jean-Pierre Rivère, très déçu par cette fin de saison terrible de son équipe et qui ne veut rien d’autre que de voir son club se maintenir en Ligue 1. Quitte à faire l’impasse sur la finale de la Coupe de France contre Lens, vendredi soir au Stade de France.
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Si y a un blessé au milieu il prendra d'abord Boubacar Kamara Kephren Thuram, Camavinga, Rongier, Thomasson, Pogba , Guendouzi, Veretout, Moussa Sissoko, Nempalys Mendy, Sanson, Ndombele,Martin Adeline, Maxime Lopez,, Gauthier Hein, Laurent Abergel, Kalidou Sidibé, Amine Hemia, Johan Gastien, Hugo Picard, Tim Jabol-Folcarelli, Alexandre Philiponeau, Abou Lô,, Ugo Raghouber, Mathis Tourraine.

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Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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