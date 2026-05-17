PSG : Barcola règle un problème à 145 ME

Non , si le prix n'est pas atteint le joueur reste. . C'est le vendeur qui fixe le prix
Lol comment ça rage mais lens aurait fait la même chose avec n'importe quelle équipe même l'ol l'aurait fait quand le psg largue le championnat pour un match de c1 personne s'offusque... c'est le jeu de fin de saison c'est tout
Il a une débilité en constante croissance et les emojis c'est quand son argumentation devient trop gênante, faut pas lui en vouloir sa vie n'est pas facile
Pas toujours mais je fais des efforts … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Ne cherchez pas trop longtemps le responsable de la crise en Ligue 1. Ben... tu regardes Vincent Labrune et le Qatar... et là... tu as tout compris. Vivement qu'ils se barrent du Football Français !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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🚨🆕 Arsenal are closely monitoring Bradley #Barcola and have gathered all the relevant information. Arsenal - like FC Bayern, Barcelona, Liverpool and others - are looking for a new top player/talent for the left wing. A Barcola move in the summer is possible. Like Anthony