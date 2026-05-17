PSG : Barcola règle un problème à 145 ME

En difficulté au Paris Saint-Germain, et toujours en désaccord avec la direction dans les discussions pour sa prolongation, Bradley Barcola intéresse notamment Liverpool. Les Reds jugent l’ailier français capable d’aider leur flop Alexander Isak.

Pourquoi j'ai sorti Barcola à la mi-temps ? Je n'ai aucune information à vous donner sur ce sujet, a d’abord esquivé l’Espagnol. Vous pensez ce que vous voulez. Je n'ai rien à expliquer mais c'est très clair. » Ça se complique encore un peu plus pour Bradley Barcola. Titularisé à Lens (victoire 2-0) mercredi, pour le match du titre en Ligue 1, l’ailier du Paris Saint-Germain a été remplacé par Vitinha dès la mi-temps. Rien à voir avec un pépin physique. Non, Luis Enrique était tout simplement déçu de sa première période. «, a d’abord esquivé l’Espagnol.

Barcola s'éloigne du onze

Inutile d’en dire plus, on comprend que Bradley Barcola a encore perdu des points par rapport à ses concurrents. Dans les plus grands matchs, il est clair que Luis Enrique privilégie Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Autant dire que le technicien ne changera pas d’avis avant la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain va tenter de relancer les discussions pour prolonger son ailier sous contrat jusqu’en 2028, des échanges entamés depuis des mois. Le dossier n’avance pas, ce qui explique pourquoi certains clubs comme Liverpool flairent une opportunité.

La presse anglaise confirme le vif intérêt des Reds qui recherchent activement un ailier droit pour succéder à Mohamed Salah. Bradley Barcola colle au profil recherché puisque le géant de Premier League le croit capable de mettre en valeur Alexander Isak. Recruté pour 145 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant suédois ne justifie pas le montant énorme de son transfert. Ses mois passés à l’infirmerie ne l’ont pas aidé. C’est pourquoi Liverpool veut le mettre dans les meilleures conditions la saison prochaine, si possible avec un ailier comme Bradley Barcola ou l’autre cible Yan Diomandé.