Ligue 1+ aura toute la Ligue 1 la saison prochaine
L'équipe de Ligue1+ : Guillaume Hoarau, Marina Lorenzo, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou

Ligue 1+ appelle Canal+ pour trouver un accord

Ligue 118 mai , 9:40
parClaude Dautel
0
A partir de la saison prochaine, Ligue 1+ diffusera en exclusivité toutes les rencontres de Ligue 1. Mais la chaîne de la LFP espère pouvoir être distribuée avec Canal+.
Alors que la saison 2025-2026 est désormais officiellement terminée, l'ambiance semble se réchauffer entre la Ligue de Football Professionnel et Canal+. Après Nicolas de Tavernost, qui a fixé les conditions d'un accord possible à Maxime Saada, c'est cette fois Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial de Ligue 1+, et ancien journaliste de L'Equipe, qui a tendu la main à Canal+. Car la chaîne qui aura 100% de la Ligue 1 doit impérativement être distribuée par Canal+ si elle veut réussir à s'envoler au niveau des abonnements. Ce n'est pas avec un peu plus d'un million d'abonnés que Ligue 1+ s'en sortira, et si elle peut intégrer le pack sport de C+, alors tout redevient possible. Invité de RMC, Jérôme Cazadieu a donc appelé Canal+ à revenir à la table des négociations afin de trouver un accord convenable pour tout le monde.

Ligue 1+ rêve de débarquer dans pack sport de Canal+

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Le patron de Ligue 1+ a donc fixé les conditions d'un accord, même s'il est demandeur. « Aujourd’hui, la porte est ouverte pour Canal+. Mais elle est ouverte, pas à n’importe quelles conditions. Il faut que les conditions soient réussies, avec une distribution qui soit au même titre que les autres que nous avons, ce qui n’était pas ouvertement le cas de ce qui avait été proposé l’été dernier par Canal+. Il y a deux éléments qui rentrent en compte. Il faut d’abord que la chaîne Ligue 1+ soit distribuée dans le pack sport pour toucher un maximum d’abonnés. Il faut donc la meilleure distribution possible, et le deuxième élément, c’est le fait qu’il y a un conflit judiciaire depuis des années et c’est difficile de travailler avec des gens qui attaquent au tribunal en parallèle de vous tendre la main. Ces conditions-là ont été présentées par Nicolas de Tavernost, ce n’est pas insurmontable, mais il faut discuter de tout cela pour trouver un terrain d’entente », a confié Jérôme Cazadieu, qui attend désormais la réponse de Maxime Saada.
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Si y a un blessé au milieu il prendra d'abord Boubacar Kamara Kephren Thuram, Camavinga, Rongier, Thomasson, Pogba , Guendouzi, Veretout, Moussa Sissoko, Nempalys Mendy, Sanson, Ndombele,Martin Adeline, Maxime Lopez,, Gauthier Hein, Laurent Abergel, Kalidou Sidibé, Amine Hemia, Johan Gastien, Hugo Picard, Tim Jabol-Folcarelli, Alexandre Philiponeau, Abou Lô,, Ugo Raghouber, Mathis Tourraine.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.

L’OM en Europa League, ils sont heureux

je ne reponds pas comme toi tu ecris ... ce que tu racontes, tu vois tout le monsde s en branle. j ecris ce message juste pour te demontrer, et que tu evites de perdree du tps dans lle futur ....meme si tu n as que ça dans ta vie..... tocard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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