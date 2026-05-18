Ligue 1+ appelle Canal+ pour trouver un accord

A partir de la saison prochaine, Ligue 1+ diffusera en exclusivité toutes les rencontres de Ligue 1. Mais la chaîne de la LFP espère pouvoir être distribuée avec Canal+.

Alors que la saison 2025-2026 est désormais officiellement terminée, l'ambiance semble se réchauffer entre la Ligue de Football Professionnel et Canal+. Après Nicolas de Tavernost, qui a fixé les conditions d'un accord possible à Maxime Saada, c'est cette fois Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial de Ligue 1+, et ancien journaliste de L'Equipe, qui a tendu la main à Canal+. Car la chaîne qui aura 100% de la Ligue 1 doit impérativement être distribuée par Canal+ si elle veut réussir à s'envoler au niveau des abonnements. Ce n'est pas avec un peu plus d'un million d'abonnés que Ligue 1+ s'en sortira, et si elle peut intégrer le pack sport de C+, alors tout redevient possible. Invité de RMC, Jérôme Cazadieu a donc appelé Canal+ à revenir à la table des négociations afin de trouver un accord convenable pour tout le monde.

Ligue 1+ rêve de débarquer dans pack sport de Canal+

Ligue 1+ veut une place sur Canal+

Le patron de Ligue 1+ a donc fixé les conditions d'un accord, même s'il est demandeur. « Aujourd’hui, la porte est ouverte pour Canal+. Mais elle est ouverte, pas à n’importe quelles conditions. Il faut que les conditions soient réussies, avec une distribution qui soit au même titre que les autres que nous avons, ce qui n’était pas ouvertement le cas de ce qui avait été proposé l’été dernier par Canal+. Il y a deux éléments qui rentrent en compte. Il faut d’abord que la chaîne Ligue 1+ soit distribuée dans le pack sport pour toucher un maximum d’abonnés. Il faut donc la meilleure distribution possible, et le deuxième élément, c’est le fait qu’il y a un conflit judiciaire depuis des années et c’est difficile de travailler avec des gens qui attaquent au tribunal en parallèle de vous tendre la main. Ces conditions-là ont été présentées par Nicolas de Tavernost, ce n’est pas insurmontable, mais il faut discuter de tout cela pour trouver un terrain d’entente », a confié Jérôme Cazadieu, qui attend désormais la réponse de Maxime Saada.