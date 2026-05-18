Eduard Spertsyan une piste de l'OM ?
L'OM suit de près Eduard Spertsyan

L'OM débarque en Russie pour un cador à 25ME

OM18 mai , 12:20
parClaude Dautel
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La saison de l'OM est désormais terminée, et sauf surprise Grégory Lorenzi va prendre les commandes du mercato marseillais. Sur sa liste, un nom est déjà révélé, celui d'Eduard Spertsyan, l'international arménien qui évolue en Russie.
Avec 14 buts et 18 passes décisives cette saison sous le maillot de Krasnodar, Eduard Spertsyan s'est fait un nom dans le championnat de Russie où, à 25 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Cependant, le milieu offensif international arménien le sait, pour que sa carrière prenne de l'ampleur, il doit quitter la Russie, toujours interdite des coupes européennes suite à l'invasion de l'Ukraine. C'est dans ce cadre que l'Olympique de Marseille a noué des contacts avec l'entourage d'Eduard Spertsyan, un joueur que Grégory Lorenzi avait sur ses tablettes du côté de Brest, et auquel il pense pour venir renforcer l'OM dès que son arrivée à Marseille sera officialisée, à savoir dans les prochains jours. Selon le média spécialisé, Arménie Football, Eduard Spertsyan est sur la short list de l'Olympique de Marseille à l'entame d'un mercato forcément prudent dans la mesure où Marseille aura des ressources financières limitées compte tenu de sa non-qualification pour la Ligue des champions.

L'OM est fan d'Eduard Spertsyan

Elu joueur de l'année en 2024-2025 en Russie, Eduard Spertsyan a une valeur estimée à 25 millions d'euros, et dans ce dossier, l'OM aura forcément de la concurrence. La saison passée, le milieu international arménien avait confié qu'il se sentait prêt pour jouer en Europe, mais Krasnodar n'avait pas accepté les propositions qui lui étaient parvenues, et notamment celle du FC Porto. Cette année, on se dirige vers un scénario similaire, sauf que les médias russes confirment que cette fois le club, actuellement deuxième du championnat, est prêt à donner un bon de sortie à Eduard Spertsyan. Pour l'Olympique de Marseille, cette opération pourrait rapidement être bouclée si la venue de Grégory Lorenzi se confirme, même si avant cela il faudra tout de même faire de la place dans le vestiaire marseillais. De son côté, le milieu offensif de 25 ans peut patienter, puisque l'Arménie n'est pas qualifiée pour le Mondial 2026.
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… à peine mieux noté par nos confrères… Nos confrères quoi , Coco le Farcy de Foutre01 se la joue pro… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

https://www.olympique-et-lyonnais.com/dates-equipes-deja-qualifiees-ce-que-lon-sait-deja-du-chemin-de-lol-pour-la-ligue-des-champions,398273.html

Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

Je préfère tati de nantes et en plus ordonnez .

Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Si il vient on aura une sacrée attaque de malade !!!😍😍😍😍😍😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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