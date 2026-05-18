L'OM débarque en Russie pour un cador à 25ME

La saison de l'OM est désormais terminée, et sauf surprise Grégory Lorenzi va prendre les commandes du mercato marseillais. Sur sa liste, un nom est déjà révélé, celui d'Eduard Spertsyan, l'international arménien qui évolue en Russie.

Avec 14 buts et 18 passes décisives cette saison sous le maillot de Krasnodar, Eduard Spertsyan s'est fait un nom dans le championnat de Russie où, à 25 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Cependant, le milieu offensif international arménien le sait, pour que sa carrière prenne de l'ampleur, il doit quitter la Russie, toujours interdite des coupes européennes suite à l'invasion de l'Ukraine. C'est dans ce cadre que l'Olympique de Marseille a noué des contacts avec l'entourage d'Eduard Spertsyan, un joueur que Grégory Lorenzi avait sur ses tablettes du côté de Brest, et auquel il pense pour venir renforcer l'OM dès que son arrivée à Marseille sera officialisée, à savoir dans les prochains jours. Selon le média spécialisé, Arménie Football, Eduard Spertsyan est sur la short list de l'Olympique de Marseille à l'entame d'un mercato forcément prudent dans la mesure où Marseille aura des ressources financières limitées compte tenu de sa non-qualification pour la Ligue des champions.

L'OM est fan d'Eduard Spertsyan

Elu joueur de l'année en 2024-2025 en Russie, Eduard Spertsyan a une valeur estimée à 25 millions d'euros, et dans ce dossier, l'OM aura forcément de la concurrence. La saison passée, le milieu international arménien avait confié qu'il se sentait prêt pour jouer en Europe, mais Krasnodar n'avait pas accepté les propositions qui lui étaient parvenues, et notamment celle du FC Porto. Cette année, on se dirige vers un scénario similaire, sauf que les médias russes confirment que cette fois le club, actuellement deuxième du championnat, est prêt à donner un bon de sortie à Eduard Spertsyan. Pour l'Olympique de Marseille, cette opération pourrait rapidement être bouclée si la venue de Grégory Lorenzi se confirme, même si avant cela il faudra tout de même faire de la place dans le vestiaire marseillais. De son côté, le milieu offensif de 25 ans peut patienter, puisque l'Arménie n'est pas qualifiée pour le Mondial 2026.