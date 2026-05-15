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« Merci à tous... », Julian Alvarez sort du silence

Mercato15 mai , 23:00
parEric Bethsy
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Pendant que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’arrachent sa signature, Julian Alvarez a reçu une récompense individuelle. L’attaquant de l’Atlético Madrid en a profité pour prendre la parole.
Ça s’agite autour de Julian Alvarez. Décrit comme la priorité du FC Barcelone depuis des mois, l’attaquant de l’Atlético de Madrid voit le Paris Saint-Germain faire le forcing pour conclure son transfert. On parle aussi d'un intérêt d'Arsenal pour le coéquipier d'Antoine Griezmann. Difficile de connaître le souhait de l’Argentin encore concentré sur sa fin de saison. L’ancien joueur de Manchester City a d’ailleurs été élu meilleur joueur de son équipe pour le mois d’avril.

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« Merci beaucoup à l'équipe, merci à tous d'avoir voté pour moi, et pour toute l'affection qu'ils nous ont donnée cette saison, a réagi Julian Alvarez. Ils nous ont accompagnés partout, jusqu'à la finale de la Coupe du Roi, et aussi en demi-finales de la Ligue des Champions. Ils nous ont soutenus partout où on allait donc je veux les remercier. » Le champion du monde 2022 a ensuite évoqué ses satisfactions, mais aussi ses déceptions de la saison.
« Cette saison est meilleure que la précédente. On a été jusqu'en demi-finales de la Ligue des Champions, on a franchi un cap, il y a eu aussi la finale de la Copa. Et en Liga, c'est vrai qu'il nous a manqué un peu plus de régularité mais il nous reste encore deux matchs pour lutter pour la troisième place. On est quasiment allé jusqu'à la fin de la saison avec beaucoup d'ambition et étant en course dans toutes les compétitions, et c'est ce que tout le monde veut en début de saison. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à gagner les titres », a regretté l’attaquant de 26 ans, qui aurait peut-être davantage de chances de remplir son palmarès en rejoignant l'un de ses prétendants.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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