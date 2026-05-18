Le Special One revient au Real Madrid
José Mourinho et Madrid c'est fait

José Mourinho de retour au Real Madrid, c'est fait

Liga18 mai , 10:50
parClaude Dautel
1
Treize ans après avoir quitté le Real Madrid, José Mourinho est de retour sur le banc des Merengue. Les différentes parties ont trouvé un accord.
Le maigre suspense sur la venue du Special One à Madrid est désormais terminé. Ce lundi, Fabrizio Romano annonce que le Florentino Perez et José Mourinho ont trouvé un accord, et que Benfica a également validé le départ de l'emblématique entraîneur portugais de 63 ans. « Tous les termes du contrat ont été verbalement acceptés entre José Mourinho et le Real Madrid, en attente de signer tous les documents. Plan pour un contrat initial de deux ans, JM va voyager à Madrid après le match Real-Bilbao samedi prochain », précise le journaliste italien.
Alors que certains affirmaient que la carrière de Mourinho était sur la pente descendante, ce dernier va donc reprendre les commandes d'un club qu'il connait bien, puisqu'il en a été l'entraîneur de 2010 à 2013, gagnant un titre national (2011-2012) et atteignant trois fois le dernier carré de la Ligue des champions. Cette fois, le Special One va surtout devoir déminer un vestiaire en prise à de nombreuses rivalités entre les stars que sont Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou bien encore Jude Bellingham. Un challenge qui ne va pas déplaire à José Mourinho. Et cela même si son retour laisse dubitatif de nombreux médias espagnols.
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Si y a un blessé au milieu il prendra d'abord Boubacar Kamara Kephren Thuram, Camavinga, Rongier, Thomasson, Pogba , Guendouzi, Veretout, Moussa Sissoko, Nempalys Mendy, Sanson, Ndombele,Martin Adeline, Maxime Lopez,, Gauthier Hein, Laurent Abergel, Kalidou Sidibé, Amine Hemia, Johan Gastien, Hugo Picard, Tim Jabol-Folcarelli, Alexandre Philiponeau, Abou Lô,, Ugo Raghouber, Mathis Tourraine.

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Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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