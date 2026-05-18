José Mourinho de retour au Real Madrid, c'est fait

Treize ans après avoir quitté le Real Madrid, José Mourinho est de retour sur le banc des Merengue. Les différentes parties ont trouvé un accord.

Le maigre suspense sur la venue du Special One à Madrid est désormais terminé. Ce lundi, Fabrizio Romano annonce que le Florentino Perez et José Mourinho ont trouvé un accord, et que Benfica a également validé le départ de l'emblématique entraîneur portugais de 63 ans. « Tous les termes du contrat ont été verbalement acceptés entre José Mourinho et le Real Madrid, en attente de signer tous les documents. Plan pour un contrat initial de deux ans, JM va voyager à Madrid après le match Real-Bilbao samedi prochain », précise le journaliste italien.

Alors que certains affirmaient que la carrière de Mourinho était sur la pente descendante, ce dernier va donc reprendre les commandes d'un club qu'il connait bien, puisqu'il en a été l'entraîneur de 2010 à 2013, gagnant un titre national (2011-2012) et atteignant trois fois le dernier carré de la Ligue des champions. Cette fois, le Special One va surtout devoir déminer un vestiaire en prise à de nombreuses rivalités entre les stars que sont Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou bien encore Jude Bellingham. Un challenge qui ne va pas déplaire à José Mourinho. Et cela même si son retour laisse dubitatif de nombreux médias espagnols.