L'entraîneur du PSG n'était pas content
Luis Enrique n'a pas aimé

« Le pire match depuis que je suis au PSG », Luis Enrique craque

PSG18 mai , 9:20
parJérôme Capton
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Dans les dernières minutes du match, le PSG est tombé face au Paris FC et c'est peu dire que Luis Enrique n'a pas du tout aimé ce qu'il a vu de son équipe. Même s'il s'agissait d'un match pour du beurre, l'entraîneur des champions d'Europe faisait grise mine.
Outre la blessure d'Ousmane Dembélé, dont la gravité reste à déterminer, Luis Enrique était surtout désolé par la prestation de son équipe dans le derby face au Paris Football Club. Un PFC qui cette saison aura battu deux fois le Paris Saint-Germain, une fois en Coupe, et donc une fois dimanche en Ligue 1 (2-1). Si du côté des supporters des champions d'Europe, on a déjà oublié ce résultat, la finale contre Arsenal le 30 mai étant dans toutes les têtes, ce n'est pas le cas pour l'entraîneur du PSG qui n'a pas masqué sa désolation face à la prestation de son équipe au stade Jean-Bouin. Fidèle à ses habitudes, Luis Enrique a été cash au micro de Ligue 1+.

Luis Enrique n'a pas aimé ce PSG

Conscient que cette rencontre n'avait aucune importance concrète pour son équipe, Luis Enrique n'a toutefois pas apprécié ce qu'il a vu pendant 90 minutes. « Ce que je retiens de ce match ? Rien de rien. La première mi-temps a été de très bas niveau, on s’est créé zéro occasion. C’est difficile de valoriser la performance de notre équipe aujourd’hui. Ce n’est pas la pire première mi-temps de la saison, c’est le pire match du PSG depuis que je suis là depuis trois ans. Quand tu joues sans intensité et sans ambition, il se peut passer et aujourd’hui on l’a montré. Bien sûr, il y a beaucoup d’excuses, mais je n’aime pas les excuses. Je sais bien que c’est dur de se motiver, mais justement quand tu joues au PSG tu dois montrer que tu es différent. Et là, c’était un mauvais match et je ne suis pas content », a lancé le technicien parisien après la défaite chez le voisin parisien.
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Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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