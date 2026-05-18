« Le pire match depuis que je suis au PSG », Luis Enrique craque

Dans les dernières minutes du match, le PSG est tombé face au Paris FC et c'est peu dire que Luis Enrique n'a pas du tout aimé ce qu'il a vu de son équipe. Même s'il s'agissait d'un match pour du beurre, l'entraîneur des champions d'Europe faisait grise mine.

Outre la blessure d'Ousmane Dembélé , dont la gravité reste à déterminer, Luis Enrique était surtout désolé par la prestation de son équipe dans le derby face au Paris Football Club. Un PFC qui cette saison aura battu deux fois le Paris Saint-Germain, une fois en Coupe, et donc une fois dimanche en Ligue 1 (2-1). Si du côté des supporters des champions d'Europe, on a déjà oublié ce résultat, la finale contre Arsenal le 30 mai étant dans toutes les têtes, ce n'est pas le cas pour l'entraîneur du PSG qui n'a pas masqué sa désolation face à la prestation de son équipe au stade Jean-Bouin. Fidèle à ses habitudes, Luis Enrique a été cash au micro de Ligue 1+.

Luis Enrique n'a pas aimé ce PSG

Conscient que cette rencontre n'avait aucune importance concrète pour son équipe, Luis Enrique n'a toutefois pas apprécié ce qu'il a vu pendant 90 minutes. « Ce que je retiens de ce match ? Rien de rien. La première mi-temps a été de très bas niveau, on s’est créé zéro occasion. C’est difficile de valoriser la performance de notre équipe aujourd’hui. Ce n’est pas la pire première mi-temps de la saison, c’est le pire match du PSG depuis que je suis là depuis trois ans. Quand tu joues sans intensité et sans ambition, il se peut passer et aujourd’hui on l’a montré. Bien sûr, il y a beaucoup d’excuses, mais je n’aime pas les excuses. Je sais bien que c’est dur de se motiver, mais justement quand tu joues au PSG tu dois montrer que tu es différent. Et là, c’était un mauvais match et je ne suis pas content », a lancé le technicien parisien après la défaite chez le voisin parisien.