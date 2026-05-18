« Le pire match depuis que je suis au PSG », Luis Enrique craque

Dans cet interview... Didier Deschamps a fait entendre que Corentin Tolisso serait celui qui sélectionnerait s'il devait y avoir un joueur sélectionné qui ne pouvait pas se rendre à la Coupe du Monde.
Ramos + Lee + 20M, ils veulent nos 2 joueurs on veut leur joueur y a moyen ?
Ça semble logique surtout avec la manière … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Si y a un blessé au milieu il prendra d'abord Boubacar Kamara Kephren Thuram, Camavinga, Rongier, Thomasson, Pogba , Guendouzi, Veretout, Moussa Sissoko, Nempalys Mendy, Sanson, Ndombele,Martin Adeline, Maxime Lopez,, Gauthier Hein, Laurent Abergel, Kalidou Sidibé, Amine Hemia, Johan Gastien, Hugo Picard, Tim Jabol-Folcarelli, Alexandre Philiponeau, Abou Lô,, Ugo Raghouber, Mathis Tourraine.
Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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"𝗥𝗜𝗘𝗡, 𝗥𝗜𝗘𝗡, 𝗥𝗜𝗘𝗡 !" Luis Enrique très remonté contre ses joueurs après la défaite contre le @ParisFC !