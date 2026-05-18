Tolisso absent de la liste de Deschamps
Corentin Tolisso vers l'équipe de France ?

EdF : Tolisso écarté, Deschamps dit les termes

Equipe de France18 mai , 11:10
parHadrien Rivayrand
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Didier Deschamps a récemment dévoilé la liste des joueurs qui participeront à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Corentin Tolisso et Esteban Lepaul n’en font pas partie…
L’équipe de France sera l’une des grandes favorites de la prochaine Coupe du monde. Le groupe sélectionné par Didier Deschamps a fière allure et peut logiquement nourrir des ambitions de sacre mondial. Le sélectionneur a néanmoins dû faire des choix forts pour composer sa liste. Et comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Des joueurs comme Corentin Tolisso et Esteban Lepaul, qui réalisent une excellente saison en Ligue 1, auraient pu prétendre à une place pour le Mondial. Leur absence a d’ailleurs beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Conscient de la situation, Deschamps a tenu à s’expliquer.

Deschamps assume mais comprend 

Lors d’une nouvelle interview accordée à TF1, le sélectionneur de l’équipe de France a en effet déclaré sur le sujet : « Les listes sont toujours plus ou moins compliquées à faire, car ce sont de longues réflexions et des choix humains. C’est le moment où, forcément, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. (...) L’absence d’Estéban Lepaul ? C’est très bien ce qu’il fait, qu’il continue, mais évidemment il y a une telle concurrence offensivement.
Pour Coco, c’est différent, il a un vécu, il a déjà connu. Il faut envisager cela par rapport aux cinq joueurs au milieu. Je suis dans ma logique. Mais tous ces joueurs doivent se tenir prêts, il y a une pré-liste, la vraie liste sera officielle le 1er juin à 18h. »

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De quoi sans doute calmer une partie des critiques concernant Lepaul et Tolisso. Au moins, Didier Deschamps a fait preuve de transparence pour expliquer des choix qui restent toujours difficiles à faire. Son groupe devra désormais répondre présent dans les prochaines semaines pour espérer décrocher un nouveau sacre en Coupe du monde.
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Si y a un blessé au milieu il prendra d'abord Boubacar Kamara Kephren Thuram, Camavinga, Rongier, Thomasson, Pogba , Guendouzi, Veretout, Moussa Sissoko, Nempalys Mendy, Sanson, Ndombele,Martin Adeline, Maxime Lopez,, Gauthier Hein, Laurent Abergel, Kalidou Sidibé, Amine Hemia, Johan Gastien, Hugo Picard, Tim Jabol-Folcarelli, Alexandre Philiponeau, Abou Lô,, Ugo Raghouber, Mathis Tourraine.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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