EdF : Tolisso écarté, Deschamps dit les termes

Didier Deschamps a récemment dévoilé la liste des joueurs qui participeront à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Corentin Tolisso et Esteban Lepaul n’en font pas partie…

L’ équipe de France sera l’une des grandes favorites de la prochaine Coupe du monde. Le groupe sélectionné par Didier Deschamps a fière allure et peut logiquement nourrir des ambitions de sacre mondial. Le sélectionneur a néanmoins dû faire des choix forts pour composer sa liste. Et comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Des joueurs comme Corentin Tolisso et Esteban Lepaul, qui réalisent une excellente saison en Ligue 1, auraient pu prétendre à une place pour le Mondial. Leur absence a d’ailleurs beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Conscient de la situation, Deschamps a tenu à s’expliquer.

Deschamps assume mais comprend

Lors d’une nouvelle interview accordée à TF1, le sélectionneur de l’équipe de France a en effet déclaré sur le sujet : « Les listes sont toujours plus ou moins compliquées à faire, car ce sont de longues réflexions et des choix humains. C’est le moment où, forcément, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. (...) L’absence d’Estéban Lepaul ? C’est très bien ce qu’il fait, qu’il continue, mais évidemment il y a une telle concurrence offensivement.

Pour Coco, c’est différent, il a un vécu, il a déjà connu. Il faut envisager cela par rapport aux cinq joueurs au milieu. Je suis dans ma logique. Mais tous ces joueurs doivent se tenir prêts, il y a une pré-liste, la vraie liste sera officielle le 1er juin à 18h. »

De quoi sans doute calmer une partie des critiques concernant Lepaul et Tolisso. Au moins, Didier Deschamps a fait preuve de transparence pour expliquer des choix qui restent toujours difficiles à faire. Son groupe devra désormais répondre présent dans les prochaines semaines pour espérer décrocher un nouveau sacre en Coupe du monde.