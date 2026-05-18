L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

Finalement quatrième de Ligue 1, l'OL devra commencer sa saison européenne plus tôt que les autres puisque Lyon jouera dès le 4 ou 5 août son premier match du 3e tour de qualification. La route est longue jusqu'à la Ligue des champions, mais au pire l'OL ne finira pas sans rien.

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, dont Michele Kang présente dimanche soir au Groupama Stadium, ont pris un double coup de massue. Outre la défaite humiliante face à une équipe de Lens largement remaniée par Pierre Sage, ils ont appris que Lille avait perdu et que finir sur le podium de la Ligue 1 était donc possible. De quoi nourrir des regrets, car la quatrième place promet un été compliqué pour Lyon. D'abord parce que le mercato ne peut pas réellement se faire de manière sereine sans savoir si vous aurez droit aux 50 millions d'euros presque assurés par la Ligue des champions, mais en plus vous commencerez la saison dès le début du mois d'août puisque l'OL devra jouer le 3e tour de qualification (4-5 août, 11-12 août), puis éventuellement les barrages (18-19 août, 25-26 août) pour obtenir une place pour la très lucrative première phase de la Ligue des champions. Et si Lyon se fait sortir en août, ce qui est une mauvaise habitude des équipes françaises, tout ne sera pas fini.

L'OL jouera au pire l'Europa League

En effet, et de manière plutôt rationnelle, l'Olympique Lyonnais sera reversé directement dans la première phase de l'Europa League en cas d'élimination précoce, que ce soit lors du 3e tour de qualification ou les barrages. Alors que certains supporters de l'OL se posent des questions en cas de scénario catastrophe cet été, l'UEFA a vite répondu. « Le 3e tour de qualification ne voit aucune entrée en lice pour la voie des Champions, tandis que la voie de la Ligue voit l'entrée des vice-champions des associations classées entre la 7ᵉ et la 9ᵉ place au classement UEFA ainsi que du troisième de l'association classée à la 6ᵉ place et du quatrième de l'association classée à la 5ᵉ place (Ndlr c’est le cas de l’Olympique Lyonnais), auxquels s'ajoutent les trois vainqueurs de la voie de la Ligue du deuxième tour, pour un total respectif de douze et huit équipes. Les vainqueurs de ce tour se qualifient pour les barrages. Dans le même temps, les perdants de la voie des Champions sont reversés en barrages de la Ligue Europa tandis que les perdants de la voie de la Ligue sont directement reversés dans la phase de ligue de cette même compétition », confirme l'UEFA.