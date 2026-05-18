Corentin Tolisso jouera l'Europa avec ses coéquipiers
Corentin Tolisso - Olympique Lyonnais

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

OL18 mai , 10:30
parClaude Dautel
10
Finalement quatrième de Ligue 1, l'OL devra commencer sa saison européenne plus tôt que les autres puisque Lyon jouera dès le 4 ou 5 août son premier match du 3e tour de qualification. La route est longue jusqu'à la Ligue des champions, mais au pire l'OL ne finira pas sans rien.
Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, dont Michele Kang présente dimanche soir au Groupama Stadium, ont pris un double coup de massue. Outre la défaite humiliante face à une équipe de Lens largement remaniée par Pierre Sage, ils ont appris que Lille avait perdu et que finir sur le podium de la Ligue 1 était donc possible. De quoi nourrir des regrets, car la quatrième place promet un été compliqué pour Lyon. D'abord parce que le mercato ne peut pas réellement se faire de manière sereine sans savoir si vous aurez droit aux 50 millions d'euros presque assurés par la Ligue des champions, mais en plus vous commencerez la saison dès le début du mois d'août puisque l'OL devra jouer le 3e tour de qualification (4-5 août, 11-12 août), puis éventuellement les barrages (18-19 août, 25-26 août) pour obtenir une place pour la très lucrative première phase de la Ligue des champions. Et si Lyon se fait sortir en août, ce qui est une mauvaise habitude des équipes françaises, tout ne sera pas fini.

L'OL jouera au pire l'Europa League

En effet, et de manière plutôt rationnelle, l'Olympique Lyonnais sera reversé directement dans la première phase de l'Europa League en cas d'élimination précoce, que ce soit lors du 3e tour de qualification ou les barrages. Alors que certains supporters de l'OL se posent des questions en cas de scénario catastrophe cet été, l'UEFA a vite répondu. « Le 3e tour de qualification ne voit aucune entrée en lice pour la voie des Champions, tandis que la voie de la Ligue voit l'entrée des vice-champions des associations classées entre la 7ᵉ et la 9ᵉ place au classement UEFA ainsi que du troisième de l'association classée à la 6ᵉ place et du quatrième de l'association classée à la 5ᵉ place (Ndlr c’est le cas de l’Olympique Lyonnais), auxquels s'ajoutent les trois vainqueurs de la voie de la Ligue du deuxième tour, pour un total respectif de douze et huit équipes. Les vainqueurs de ce tour se qualifient pour les barrages. Dans le même temps, les perdants de la voie des Champions sont reversés en barrages de la Ligue Europa tandis que les perdants de la voie de la Ligue sont directement reversés dans la phase de ligue de cette même compétition », confirme l'UEFA.
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Ça semble logique surtout avec la manière … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Si y a un blessé au milieu il prendra d'abord Boubacar Kamara Kephren Thuram, Camavinga, Rongier, Thomasson, Pogba , Guendouzi, Veretout, Moussa Sissoko, Nempalys Mendy, Sanson, Ndombele,Martin Adeline, Maxime Lopez,, Gauthier Hein, Laurent Abergel, Kalidou Sidibé, Amine Hemia, Johan Gastien, Hugo Picard, Tim Jabol-Folcarelli, Alexandre Philiponeau, Abou Lô,, Ugo Raghouber, Mathis Tourraine.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.

L’OM en Europa League, ils sont heureux

je ne reponds pas comme toi tu ecris ... ce que tu racontes, tu vois tout le monsde s en branle. j ecris ce message juste pour te demontrer, et que tu evites de perdree du tps dans lle futur ....meme si tu n as que ça dans ta vie..... tocard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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