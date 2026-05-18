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OM : Balerdi accepte de quitter Marseille

OM18 mai , 10:00
parCorentin Facy
3
Leonardo Balerdi a disputé dimanche soir contre Rennes son 200e match avec l’OM. Peut-être son dernier puisque l’international argentin, en fin de contrat en juin 2028, a de fortes chances de partir au mercato.
Très critiqué cette saison, Leonardo Balerdi a mieux terminé avec des prestations globalement satisfaisantes face au Havre puis contre Rennes lors des deux dernières journées de Ligue 1. L’international argentin avait sans doute la volonté de marquer des points auprès de la nouvelle direction du club, incarnée par Grégory Lorenzi, fortement pressenti pour succéder à Medhi Benatia et surtout à Stéphane Richard. L’ancien dirigeant d’Orange, qui prendra officiellement les commandes de l’OM le 2 juillet prochain, était d’ailleurs présent au Vélodrome ce dimanche pour remettre à Leonardo Balerdi un maillot collector saluant ses 200 matchs sous les couleurs olympiennes.
La question est maintenant de savoir si l’Argentin sera encore présent en 2026-2027 pour augmenter ce total. Il y a de quoi en douter, Balerdi lui-même ayant fortement ouvert la porte à un départ au micro de BFM Marseille après le succès contre Rennes dimanche. « Ce que je retiens après 200 matchs ? La passion et la mort pour ce club. C’est une chose qui est très spéciale ici. Mon dernier match au Vélodrome ? On verra… Je ne sais pas encore, pour le moment je suis ici. On verra… » a lancé un Leonardo Balerdi très évasif et qui ne semble plus vraiment se projeter avec le club phocéen à moyen ou long terme.

Balerdi tourné vers un départ ?

Il faut dire que Balerdi a peut-être fait le tour de la question dans la cité phocéenne. L’ancien joueur du Borussia Dortmund est au club depuis 2021 et a tout connu à Marseille, surtout les grosses désillusions qu’elles soient personnelles ou collectives. Convoité en Italie et en Espagne l’été dernier, le natif de Villa Mercedes devrait encore avoir des offres cet été. Selon les informations livrées par l’Equipe ce week-end, l’Olympique de Marseille espère récupérer entre 20 et 25 millions d’euros de la vente du joueur de l’Albiceleste.
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Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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