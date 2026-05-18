OM : Balerdi accepte de quitter Marseille

Leonardo Balerdi a disputé dimanche soir contre Rennes son 200e match avec l’OM. Peut-être son dernier puisque l’international argentin, en fin de contrat en juin 2028, a de fortes chances de partir au mercato.

Très critiqué cette saison, Leonardo Balerdi a mieux terminé avec des prestations globalement satisfaisantes face au Havre puis contre Rennes lors des deux dernières journées de Ligue 1 . L’international argentin avait sans doute la volonté de marquer des points auprès de la nouvelle direction du club, incarnée par Grégory Lorenzi, fortement pressenti pour succéder à Medhi Benatia et surtout à Stéphane Richard. L’ancien dirigeant d’Orange, qui prendra officiellement les commandes de l’OM le 2 juillet prochain, était d’ailleurs présent au Vélodrome ce dimanche pour remettre à Leonardo Balerdi un maillot collector saluant ses 200 matchs sous les couleurs olympiennes.

La question est maintenant de savoir si l’Argentin sera encore présent en 2026-2027 pour augmenter ce total. Il y a de quoi en douter, Balerdi lui-même ayant fortement ouvert la porte à un départ au micro de BFM Marseille après le succès contre Rennes dimanche. « Ce que je retiens après 200 matchs ? La passion et la mort pour ce club. C’est une chose qui est très spéciale ici. Mon dernier match au Vélodrome ? On verra… Je ne sais pas encore, pour le moment je suis ici. On verra… » a lancé un Leonardo Balerdi très évasif et qui ne semble plus vraiment se projeter avec le club phocéen à moyen ou long terme.

Balerdi tourné vers un départ ?

Il faut dire que Balerdi a peut-être fait le tour de la question dans la cité phocéenne. L’ancien joueur du Borussia Dortmund est au club depuis 2021 et a tout connu à Marseille, surtout les grosses désillusions qu’elles soient personnelles ou collectives. Convoité en Italie et en Espagne l’été dernier, le natif de Villa Mercedes devrait encore avoir des offres cet été. Selon les informations livrées par l’Equipe ce week-end, l’Olympique de Marseille espère récupérer entre 20 et 25 millions d’euros de la vente du joueur de l’Albiceleste.