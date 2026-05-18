ASSE-Nice : C'est déjà la folie pour avoir des places

C'est désormais officiel, l'ASSE affrontera Nice pour essayer de remonter en Ligue 1. A l'aller, le mardi 26 mai, les Verts recevront le Gym à Geoffroy-Guichard et la bataille pour avoir des places a déjà commencé.

Claude Puel va retrouver Geoffroy-Guichard, mais on imagine que l'entraîneur niçois aurait aimé que ce soit dans d'autres conditions. Car après une dernière journée qui s'est terminée par un envahissement du terrain par des supporters mécontents, c'est bien l' OGC Nice qui termine 16e et devra donc jouer contre l'AS Saint-Etienne pour sauver sa place dans l'élite. Le club de Ligue 1 ayant l'avantage de jouer le match retour à domicile, c'est le mardi 26 mai à 20h45, après la finale de la Coupe de France contre Lens, que le Gym ira dans le Chaudron. Et l'accueil sera bouillant, car les supporters stéphanois sont persuadés que Philippe Montanier et ses hommes peuvent décrocher le Graal. Pour les fans de l'ASSE, qui ne sont pas abonnés, avoir un ticket pour ce choc va également être un exploit, car le club a d'ores et déjà mis en vente les tickets et il ne restera probablement que des miettes mardi lors de la vente pour le grand public.

L'ASSE s'attend à une surchauffe de sa billetterie en ligne

Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre Nice et Metz, l'AS Saint-Etienne a ouvert la billetterie en ligne à ses abonnés, lesquels ont jusqu'à 23h59 ce lundi pour réserver leur place, sachant qu'ils ont en plus le droit de réserver deux tickets supplémentaires à un prix préférentiel. Autrement dit, mardi à 14 heures, lorsque le grand public pourra prendre ses places, il n'est pas certain qu'il en reste énormément, même s'il est probable que les supporters niçois seront interdits de déplacement et que leur parcage sera réservé pour le Peuple Vert.

Et d'ailleurs l'ASSE reconnaît que la demande risque d'être colossale. « Pour faire face à la forte demande, une file d'attente sera mise en place sur la billetterie en ligne pour les ouvertures des ventes aux abonnés et au Grand Public », précisent les Verts, lesquels font clairement savoir que tout sera mis en oeuvre pour lutter contre le marché noir. Comme lors de la réception de Rodez, ceux qui seraient tentés de vouloir faire du business risquent de déchanter, la communauté stéphanoise étant à l'affût pour dénoncer ceux qui magouillent.