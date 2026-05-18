L'ASSE sait que cela va être chaud
Les supporters de l'ASSE sont déjà chauds

ASSE-Nice : C'est déjà la folie pour avoir des places

ASSE18 mai , 9:00
parClaude Dautel
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C'est désormais officiel, l'ASSE affrontera Nice pour essayer de remonter en Ligue 1. A l'aller, le mardi 26 mai, les Verts recevront le Gym à Geoffroy-Guichard et la bataille pour avoir des places a déjà commencé.
Claude Puel va retrouver Geoffroy-Guichard, mais on imagine que l'entraîneur niçois aurait aimé que ce soit dans d'autres conditions. Car après une dernière journée qui s'est terminée par un envahissement du terrain par des supporters mécontents, c'est bien l'OGC Nice qui termine 16e et devra donc jouer contre l'AS Saint-Etienne pour sauver sa place dans l'élite. Le club de Ligue 1 ayant l'avantage de jouer le match retour à domicile, c'est le mardi 26 mai à 20h45, après la finale de la Coupe de France contre Lens, que le Gym ira dans le Chaudron. Et l'accueil sera bouillant, car les supporters stéphanois sont persuadés que Philippe Montanier et ses hommes peuvent décrocher le Graal. Pour les fans de l'ASSE, qui ne sont pas abonnés, avoir un ticket pour ce choc va également être un exploit, car le club a d'ores et déjà mis en vente les tickets et il ne restera probablement que des miettes mardi lors de la vente pour le grand public.

L'ASSE s'attend à une surchauffe de sa billetterie en ligne

Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre Nice et Metz, l'AS Saint-Etienne a ouvert la billetterie en ligne à ses abonnés, lesquels ont jusqu'à 23h59 ce lundi pour réserver leur place, sachant qu'ils ont en plus le droit de réserver deux tickets supplémentaires à un prix préférentiel. Autrement dit, mardi à 14 heures, lorsque le grand public pourra prendre ses places, il n'est pas certain qu'il en reste énormément, même s'il est probable que les supporters niçois seront interdits de déplacement et que leur parcage sera réservé pour le Peuple Vert.
Et d'ailleurs l'ASSE reconnaît que la demande risque d'être colossale. « Pour faire face à la forte demande, une file d'attente sera mise en place sur la billetterie en ligne pour les ouvertures des ventes aux abonnés et au Grand Public », précisent les Verts, lesquels font clairement savoir que tout sera mis en oeuvre pour lutter contre le marché noir. Comme lors de la réception de Rodez, ceux qui seraient tentés de vouloir faire du business risquent de déchanter, la communauté stéphanoise étant à l'affût pour dénoncer ceux qui magouillent.
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L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

Ya que les pessimistes et autres qui n'y croyait pas. Personnellement, en début de saison, je ne savais pas à quelle place on allait finir. Puis est arrivé la "spectaculaire" série de victoire ou on a engrangé pas mal de points. En Février/Mars, le blessés en attaques nous ont clairement porté préjudice au mauvais moment (c'est vraiment dommage). Mais bon, Lyon a réussi de se débarasser de Textor en cours de saison, point positif tt de meme. EN début de saison, on était en L2 et on nous avez promis "l'enfer". Alors oui, meme si le match d'hier n'est pas digne du standing, on est 4e. C'est juste oufissime. Ce fut une bonne saison voir très bonne (oui j'ose) que ça déplaise à certains.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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