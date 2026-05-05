osimhen a liverpool grace a un echange dingue iconsport 260521 0072 394600

Le PSG est bouillant sur une star à 75 millions d'euros

PSG05 mai , 8:40
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG aura un été chargé sur le marché des transferts. Luis Enrique ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de recruter de nouveaux joueurs offensifs. Il pourrait trouver son bonheur en Turquie.
Le Paris Saint-Germain est pour l’instant totalement concentré sur sa fin de saison. Ensuite viendra le moment de faire le point et de définir une stratégie pour le mercato estival. D’ores et déjà, certains départs semblent très probables. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos. L’international portugais doit se contenter d’un temps de jeu limité et souhaite aller voir ailleurs afin de jouer davantage. Le PSG devra donc lui trouver un remplaçant de qualité.
Si le profil de Julián Álvarez plaît beaucoup à Luis Enrique, il sera toutefois difficile de le déloger de l’Atlético de Madrid. C’est pourquoi le club parisien étudie d’autres pistes offensives.

Osimhen, le PSG veut passer à l'action 

Selon les informations de Fichajes, les champions d’Europe seraient prêts à offrir 75 millions d’euros à Galatasaray pour Victor Osimhen. Le PSG recherche des joueurs capables d’attaquer les espaces, dotés d’une bonne vision du jeu et efficaces devant le but. Le Nigérian connaît en plus la Ligue 1 pour avoir évolué au LOSC. À noter que le club turc n’a pas besoin de vendre et ne devrait pas faciliter un départ d’Osimhen. Toutefois, la perspective de rejoindre l’un des meilleurs clubs du monde pourrait séduire l’attaquant de 27 ans. Déjà par le passé, le natif de Lagos figurait dans les petits papiers du PSG, sans que l’opération n’aboutisse.

Lire aussi

« J’entends parler du PSG » : Akliouche c'est du sérieux« J’entends parler du PSG » : Akliouche c'est du sérieux
Le moment est peut-être donc venu pour Victor Osimhen de franchir un cap en rejoignant le Paris Saint-Germain, avec davantage de maturité que lors des précédentes approches. Récemment, Luis Enrique a indiqué que quelques ajustements seraient apportés à son effectif. Ils ne seront pas nombreux, mais devront tous renforcer la compétitivité du groupe parisien.
Articles Recommandés
ICONSPORT_361060_0448
Ligue 1

L1 : OL-Lens sur BeIN Sports pour la 34e journée

ICONSPORT_365167_0563
TV

Ligue 1+ : Les clubs ne vont pas tenir

Fabian Ruiz ICONSPORT_364694_0042
PSG

PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »

Le Real Madrid s'inquiète pour Kylian Mbappé
Kylian Mbappé

Mbappé déraille complet, il est rappelé à l'ordre

Fil Info

05 mai , 10:42
L1 : OL-Lens sur BeIN Sports pour la 34e journée
05 mai , 10:40
Ligue 1+ : Les clubs ne vont pas tenir
05 mai , 10:20
PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »
05 mai , 10:00
Mbappé déraille complet, il est rappelé à l'ordre
05 mai , 9:40
OL : Endrick commence à énerver, Vinicius adore
05 mai , 9:20
OM : Galtier veut signer, il fixe une condition
05 mai , 9:00
FC Nantes : Kita l’appelle, Pantaloni lui donne sa réponse cash
05 mai , 8:20
OL : Adam El Boughlamy, le premier gros coup de Louis-Jean
05 mai , 8:00
L'OM a menti, la sanction risque d'être terrible

Derniers commentaires

OM : Galtier veut signer, il fixe une condition

bah sa tombe bien moi je ne veux pas de galette n y de fourré

OM : Mason Greenwood exige un bon de sortie

Le rapport avec Greenwood et son envie de départ?

OL : Endrick commence à énerver, Vinicius adore

iL faudra un jour vérifier si danser pendant quelques secondes même si ça parait long fait perdre plus de temps que faire un gros tas de joueurs qui se grimpent dessus ou courir faire des bisous et sauter dans les bras de son entraineur et des remplaçants hum pas certain du tout

PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »

Oui tu as la tentation Doué au milieu mais en faisant ça tu mets barcola aussi sur le terrain et tu n'as plus aucune cartouche en réserve. Je mettrais Ruiz pour avoir mayulu barcola lee et ramos en réserve. Si Barcola joue d'entrée et que tu vas en prolongation, tu n'as plus aucun joueur explosif sur le banc et avec cette intensité tu auras besoin d'entrants percutants

Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

C'est là où on voit la bassesse de ce genre d'individu. Ca pleure quand son club est à la dérive, ça grogne quand des merdeux comme eux viennent les narguer quand ça va mal pour eux, et ça fait exactement la même chose à la moindre occasion. Mais bon ils ont une excuse: "c'est pas eux qu'ont commencé"...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading