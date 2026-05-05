Le PSG est bouillant sur une star à 75 millions d'euros

Le PSG aura un été chargé sur le marché des transferts. Luis Enrique ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de recruter de nouveaux joueurs offensifs. Il pourrait trouver son bonheur en Turquie.

Le Paris Saint-Germain est pour l’instant totalement concentré sur sa fin de saison. Ensuite viendra le moment de faire le point et de définir une stratégie pour le mercato estival. D’ores et déjà, certains départs semblent très probables. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos. L’international portugais doit se contenter d’un temps de jeu limité et souhaite aller voir ailleurs afin de jouer davantage. Le PSG devra donc lui trouver un remplaçant de qualité.

Si le profil de Julián Álvarez plaît beaucoup à Luis Enrique, il sera toutefois difficile de le déloger de l’Atlético de Madrid. C’est pourquoi le club parisien étudie d’autres pistes offensives.

Osimhen, le PSG veut passer à l'action

Selon les informations de Fichajes, les champions d’Europe seraient prêts à offrir 75 millions d’euros à Galatasaray pour Victor Osimhen. Le PSG recherche des joueurs capables d’attaquer les espaces, dotés d’une bonne vision du jeu et efficaces devant le but. Le Nigérian connaît en plus la Ligue 1 pour avoir évolué au LOSC. À noter que le club turc n’a pas besoin de vendre et ne devrait pas faciliter un départ d’Osimhen. Toutefois, la perspective de rejoindre l’un des meilleurs clubs du monde pourrait séduire l’attaquant de 27 ans. Déjà par le passé, le natif de Lagos figurait dans les petits papiers du PSG, sans que l’opération n’aboutisse.

Le moment est peut-être donc venu pour Victor Osimhen de franchir un cap en rejoignant le Paris Saint-Germain, avec davantage de maturité que lors des précédentes approches. Récemment, Luis Enrique a indiqué que quelques ajustements seraient apportés à son effectif. Ils ne seront pas nombreux, mais devront tous renforcer la compétitivité du groupe parisien.