« J’entends parler du PSG » : Akliouche c'est du sérieux

Pour se renforcer lors du prochain mercato, les rumeurs affirment que le PSG pense très fort à Maghnes Akliouche, l'international tricolore de l'AS Monaco. Pierre Ménès pense que ce n'est pas l'idée du siècle.

La semaine passée, Sacha Tavolieri annonçait sur Sky Sports que Maghnes Akliouche avait fait part à ses agents de son souhait de rejoindre le Paris Saint-Germain. Du moins si le PSG faisait une offre concrète à l'AS Monaco lors du prochain mercato. Agé de 24 ans, le joueur formé en Principauté pense qu'il est désormais temps pour lui d'aller voir ailleurs, et à deux ans de la fin de son contrat avec le club de la Principauté, tout semble possible. Cependant, avouant avoir entendu parler de la possible signature de Maghnes Akliouche, Pierre Ménès a reconnu qu'il n'était pas emballé du tout par cette possibilité. L'ancien consultant du Canal Football Club pense que l'international tricolore ne trouvera pas sa place dans l'équipe de Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

Akliouche au PSG, une fausse bonne idée

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a précisé les raisons qui les poussent à douter de l'intérêt de Maghnes Akliouche de rejoindre Paris, et sur l'intérêt du PSG de le faire signer. « Je pense que si Monaco peut faire un bon billet sur le transfert d’Akliouche, ils le feront. J’entends parler du PSG, mais maintenant je ne vois pas bien à quel poste. Je le trouve un petit peu trop offensif pour le milieu de terrain du PSG, mais pas assez offensif pour jouer en attaque. J’ai du mal à imaginer Akliouche au PSG, mais pourquoi pas... », fait remarquer l'ancienne gloire de l'émission dominicale de Canal+.

Au début du mois d'avril, Fabrizio Romano avait indiqué que plusieurs clubs de Premier League auraient également fait part à l'AS Monaco de leur intérêt pour celui qui devrait participer au prochain Mondial avec l'équipe de France. Pour le faire venir, le club intéressé devra débourser au moins 50 millions d'euros.