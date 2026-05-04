Le PSG pense à Akliouche
Akliouche au PSG ?

« J’entends parler du PSG » : Akliouche c'est du sérieux

PSG04 mai , 18:30
parClaude Dautel
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Pour se renforcer lors du prochain mercato, les rumeurs affirment que le PSG pense très fort à Maghnes Akliouche, l'international tricolore de l'AS Monaco. Pierre Ménès pense que ce n'est pas l'idée du siècle.
La semaine passée, Sacha Tavolieri annonçait sur Sky Sports que Maghnes Akliouche avait fait part à ses agents de son souhait de rejoindre le Paris Saint-Germain. Du moins si le PSG faisait une offre concrète à l'AS Monaco lors du prochain mercato. Agé de 24 ans, le joueur formé en Principauté pense qu'il est désormais temps pour lui d'aller voir ailleurs, et à deux ans de la fin de son contrat avec le club de la Principauté, tout semble possible. Cependant, avouant avoir entendu parler de la possible signature de Maghnes Akliouche, Pierre Ménès a reconnu qu'il n'était pas emballé du tout par cette possibilité. L'ancien consultant du Canal Football Club pense que l'international tricolore ne trouvera pas sa place dans l'équipe de Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

Akliouche au PSG, une fausse bonne idée

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a précisé les raisons qui les poussent à douter de l'intérêt de Maghnes Akliouche de rejoindre Paris, et sur l'intérêt du PSG de le faire signer. « Je pense que si Monaco peut faire un bon billet sur le transfert d’Akliouche, ils le feront. J’entends parler du PSG, mais maintenant je ne vois pas bien à quel poste. Je le trouve un petit peu trop offensif pour le milieu de terrain du PSG, mais pas assez offensif pour jouer en attaque. J’ai du mal à imaginer Akliouche au PSG, mais pourquoi pas... », fait remarquer l'ancienne gloire de l'émission dominicale de Canal+.
Au début du mois d'avril, Fabrizio Romano avait indiqué que plusieurs clubs de Premier League auraient également fait part à l'AS Monaco de leur intérêt pour celui qui devrait participer au prochain Mondial avec l'équipe de France. Pour le faire venir, le club intéressé devra débourser au moins 50 millions d'euros.
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Derniers commentaires

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Meme Lepaul en 9 serait meilleur et j'assume !

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

je le vois meme pas sur le banc, la suceuse DD doit s'inspirer du PSG et du Real et construire sans lui ! entre Dembele, Olise, Doué, Barcola, Cherki, on a largement de quoi faire sans lui et faire MIEUX

L'OM dirigé par « des réseaux extra-sportifs », McCourt sous influence

En attendant Zeroual et ses potes vous ont bien prévenu. Vous avez préféré suivre votre demi Dieu Don Pablo qui a semé pendant 5 ans ce que vous recoltez aujourd'hui.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Déjà en équipe de France a part ailier gauche je le vois pas titulaire. Démbélé et olise passe devant.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

le pire c'est que moi je le vois a Liverpool, ca fait 1 mois environ que j'en parle a mon entourage, c'est une take que j'ai Pk ? 1) c'est le club préféré de sa mere parait il, j'avais lu un article ya 3 ou 4 ans qui disait ca 2) a Liverpool il serait la Superstar car ya pas vraiment de superstar la bas ni de réel concurrent a ses postes 3) comme c'est un bourbier en ce moment la bas ca pourra pas etre pire avec lui et donc reconstruire autour de lui 4) il peuvent payer 5) il me semble qu'ils l'avaient deja approcher quand il était chez nous Bref on verra ! Edit : j'ai trouvé mes sources, The télégraph Mai 2022, il avait dit "on a un peu parlé avec Liverpool mais pas trop, je leur ai parlé parce que c'est le club préféré de ma mere, ma mere adore liverpool, je ne sais pas pk il faudra lui demander"

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
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6
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54321661056488
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8
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9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
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Paris
41321011114447-3
12
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3831108134151-10
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Angers SCO
343297162746-19
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Le Havre
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15
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163237223272-40

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