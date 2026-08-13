Eclipse totale, ce joueur du PSG a terriblement déçu

Le PSG a répondu présent contre Aston Villa pour remporter la Super Coupe d'Europe. Un joueur est toutefois passé au travers de son match.

Un PSG en petite forme quand un titre est en jeu, cela n’existe pas. Malgré une reprise très tardive, Luis Enrique avait mobilisé ses troupes avec cette envie d’aller chercher la SuperCoupe d’Europe face à Aston Villa. Encore une fois, une formation de Premier League a plié devant l’efficacité et le jeu collectif des Parisiens, qui se sont imposés 2-1 à Salzbourg ce mercredi soir.

Un trophée de plus pour le PSG, qui commence la saison 2026-2027 de la meilleure des façons. Tout n’a pourtant pas été parfait pour les joueurs de Luis Enrique, qui ont énormément subi en fin de première période notamment, l’impact des joueurs de Birmingham aboutissant sur une égalisation très logique. Et dans cette période, le jeune et surpuissant Madjo aurait clairement pu mettre un triplé avec une pointe d’efficacité en plus. L’ancien joueur du FC Metz, formé au Luxembourg, s’est contenté d’un but, mais il a surtout mis au supplice un Willian Pacho qui avait rarement semblé aussi fragile.

Au lendemain de la rencontre, l’Equatorien essuie largement la moins bonne note des joueurs du PSG. L’Equipe lui lâche un 3/10 qui tranche, puisque le défenseur central est le seul joueur sous la moyenne. « Quelle galère pour le défenseur, privé de son impact physique. Sa façon de tourner le dos au jeu pour ne s'intéresser qu'à son adversaire, sans arriver à s'en occuper sur l'égalisation anglaise de Madjo, était très étrange (45e). Chaque duel a presque été un supplice à disputer tant il n'avait pas les armes pour se battre », a souligné le quotidien sportif. Le Parisien est allé dans le même sens avec un 4/10. « Habitué à dominer ses adversaires grâce à sa puissance physique, l’Équatorien est cette fois-ci tombé sur plus fort que lui », a glissé le quotidien francilien.

Et ce n’est pas sa réussite balle au pied, où il n’a raté aucune des 70 passes tentées pendant le match, même si ce sont surtout des transitions sécurisés qui ont été effectuées. En tout cas, Willian Pacho, qui était peut-être le joueur le plus solide et le plus régulier du PSG la saison dernière, a pris la foudre ce mercredi soir contre la puissance de Madjo.