Le PSG en alerte, Rodrygo en a marre du Real Madrid

Si le PSG cherche un attaquant polyvalent pour le mercato estival, il peut se tourner vers Rodrygo, qui n'entend plus rester au Real Madrid en raison de son temps de jeu et de son statut.

Rodrygo n’en peut plus. En novembre 2023, l’ailier brésilien marchait sur l’eau et était un élément important de l’attaque de Carlo Ancelotti, avec sa capacité à jouer à droite et de finir les actions, tout en réalisant un gros travail défensif. Même si tout le monde ne parlait que de Vinicius Junior, son pendant à droite faisait clairement le travail et prolongeait son contrat sur la durée avec la Maison Blanche. Aujourd’hui, l’ancien de Santos regrette clairement son choix et voit son temps de jeu diminuer à chaque mois.

La valeur de Rodrygo a beaucoup baissé

Même avec le départ d’Endrick et la blessure de Kylian Mbappé, Rodrygo ne parvient pas plus que cela à gagner la confiance de son entraineur. Alvaro Arbeloa a beau avoir succédé à Xabi Alonso, rien n’a changé pour l’ailier madrilène. Avec seulement 3 buts cette saison, il traine son mal-être. Et selon Fichajes, le Brésilien a décidé d’en finir avec cela et de quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Il est certes encore sous contrat jusqu’en 2028, mais Florentino Pérez ne renoncera pas à un beau chèque pour un joueur qui souhaite quitter le club et ne convainc plus à Madrid.

Sa valeur, qui était estimée à 110 ME en 2024, est tombée à 60 ME en raison de sa faible utilisation. Deux clubs sont cités pour le récupérer. Comme souvent, Chelsea et le PSG sont au coude à coude pour faire venir un élément talentueux, encore jeune à 25 ans, et qui possède déjà une solide expérience européenne. Luis Enrique apprécie son profil, surtout qu’il a aussi besoin de joueurs capables d’évoluer à droite. Mais Chelsea est aussi désireux de le faire venir, et pourrait bien une nouvelle fois faire sauter la banque pour se renforcer en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Avant de voir le PSG et Chelsea s’affronter la semaine prochaine, le ton monte entre deux équipes qui sont habituées à être rivales sur le marché des transferts. Même si, contrairement à l’été dernier, cette fois-ci Paris a bien l’intention de se renforcer et ne pas laisser son effectif inchangé dans tous les secteurs de jeu.