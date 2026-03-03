ICONSPORT_360824_0020

Le PSG en alerte, Rodrygo en a marre du Real Madrid

PSG03 mars , 12:00
parGuillaume Conte
Si le PSG cherche un attaquant polyvalent pour le mercato estival, il peut se tourner vers Rodrygo, qui n'entend plus rester au Real Madrid en raison de son temps de jeu et de son statut.
Rodrygo n’en peut plus. En novembre 2023, l’ailier brésilien marchait sur l’eau et était un élément important de l’attaque de Carlo Ancelotti, avec sa capacité à jouer à droite et de finir les actions, tout en réalisant un gros travail défensif. Même si tout le monde ne parlait que de Vinicius Junior, son pendant à droite faisait clairement le travail et prolongeait son contrat sur la durée avec la Maison Blanche. Aujourd’hui, l’ancien de Santos regrette clairement son choix et voit son temps de jeu diminuer à chaque mois.

La valeur de Rodrygo a beaucoup baissé

Même avec le départ d’Endrick et la blessure de Kylian Mbappé, Rodrygo ne parvient pas plus que cela à gagner la confiance de son entraineur. Alvaro Arbeloa a beau avoir succédé à Xabi Alonso, rien n’a changé pour l’ailier madrilène. Avec seulement 3 buts cette saison, il traine son mal-être. Et selon Fichajes, le Brésilien a décidé d’en finir avec cela et de quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Il est certes encore sous contrat jusqu’en 2028, mais Florentino Pérez ne renoncera pas à un beau chèque pour un joueur qui souhaite quitter le club et ne convainc plus à Madrid.
Sa valeur, qui était estimée à 110 ME en 2024, est tombée à 60 ME en raison de sa faible utilisation. Deux clubs sont cités pour le récupérer. Comme souvent, Chelsea et le PSG sont au coude à coude pour faire venir un élément talentueux, encore jeune à 25 ans, et qui possède déjà une solide expérience européenne. Luis Enrique apprécie son profil, surtout qu’il a aussi besoin de joueurs capables d’évoluer à droite. Mais Chelsea est aussi désireux de le faire venir, et pourrait bien une nouvelle fois faire sauter la banque pour se renforcer en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.
Avant de voir le PSG et Chelsea s’affronter la semaine prochaine, le ton monte entre deux équipes qui sont habituées à être rivales sur le marché des transferts. Même si, contrairement à l’été dernier, cette fois-ci Paris a bien l’intention de se renforcer et ne pas laisser son effectif inchangé dans tous les secteurs de jeu.

Derniers commentaires

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

comme quoi du bande bien sur lyon dernier message avant tes vacances article de lyon 1er messages retour de vacance article sur lyon ha ha ha tu nous kifff

Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo

Riolo est en guerre contre Nasser. Dès qu'il peut tacler le PSG via des accords il le fait. Ce qu'a fait Nantes est fair play mais ça n'intéresse pas Riolo.

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

Le foutre je t'enverrai un échantillon de semence pour ta maman mais par contre dis lui de bien l'avaler cette fois elle va pas faire 2 fois la même connerie

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

ca aussi c'est un constat ton historique parle pour toi cqfd

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

non t'as pas mordu c'est pour ça que tu reviens. tu vois tu m'appelles du gland parceque t'aime trop le foutre tu rêverai d'avoir ma semence sur ton visage. reviens quand tu veux c'est tjrs un plaisir petit gluant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

