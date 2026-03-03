Jérémy Jacquet ICONSPORT_283224_0124

Rennes oublie Jacquet avec un défenseur méconnu

Rennes03 mars , 13:40
parCorentin Facy
0
Jérémy Jacquet, qui rejoindra Liverpool l’été prochain dans le cadre d’un transfert à 70 millions d’euros, n’est pas certain de rejouer avec le Stade Rennais, qui prépare la succession de l’international espoirs français.
Blessé à l’épaule, Jérémy Jacquet devrait se faire opérer et pourrait ne plus jamais rejouer avec le Stade Rennais. En effet, l’international espoirs français rejoindra Liverpool à la fin de la saison, les deux clubs ayant déjà officialisé un transfert à 70 millions d’euros. Pour le club breton, la perte de Jérémy Jacquet d’ici la fin de saison est forcément un très gros coup dur alors que l’équipe de Franck Haise est toujours en course pour le top 4.

Jacquet ne jouera plus avec Rennes

A plus long terme en revanche, ce départ était prévu, ce qui signifie que le pensionnaire du Roazhon Park est déjà au travail pour trouver un nouveau défenseur central. Et selon les informations de Jeunes Footeux, le Stade Rennais creuse actuellement une piste assez inattendue… aux Etats-Unis. En effet, le média rapporte que Rennes est très intéressé par Manu Duah, défenseur ghanéen de 20 ans évoluant à San Diego en MLS, où il est sous contrat jusqu’en décembre 2027.
Le directeur sportif rennais Loïc Désiré a observé le joueur à plusieurs reprises et voit en lui le potentiel successeur de Jérémy Jacquet dans l’axe de la défense rennaise. Valorisé à seulement 1 million d’euros par Transfermarkt pour le moment, Manu Duah ne jouit pas encore d’une très grosse cote en Europe. C’est donc sans aucun doute le moment idéal pour Rennes afin de le recruter.

Manu Duah pisté en défense centrale

Le média indique que les Bretons ont tout intérêt à vite concrétiser cette piste s’ils veulent s’assurer la signature de Manu Duah, car les clubs intéressés commencent à pointer le bout de leur nez et à prendre des renseignements sur le dossier. Reste maintenant à savoir si le club de San Diego sera ouvert à un départ de son jeune défenseur central l’été prochain et si oui, pour quel prix. Car on imagine assez facilement que le club américain se montrera plus gourmand que la valeur affichée du joueur à 1 million d’euros, surtout si ce dernier est courtisé par des clubs européens.
0
Derniers commentaires

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

comme quoi du bande bien sur lyon dernier message avant tes vacances article de lyon 1er messages retour de vacance article sur lyon ha ha ha tu nous kifff

Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo

Riolo est en guerre contre Nasser. Dès qu'il peut tacler le PSG via des accords il le fait. Ce qu'a fait Nantes est fair play mais ça n'intéresse pas Riolo.

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

Le foutre je t'enverrai un échantillon de semence pour ta maman mais par contre dis lui de bien l'avaler cette fois elle va pas faire 2 fois la même connerie

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

ca aussi c'est un constat ton historique parle pour toi cqfd

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

non t'as pas mordu c'est pour ça que tu reviens. tu vois tu m'appelles du gland parceque t'aime trop le foutre tu rêverai d'avoir ma semence sur ton visage. reviens quand tu veux c'est tjrs un plaisir petit gluant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

