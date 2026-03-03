Rennes oublie Jacquet avec un défenseur méconnu

Jérémy Jacquet, qui rejoindra Liverpool l’été prochain dans le cadre d’un transfert à 70 millions d’euros, n’est pas certain de rejouer avec le Stade Rennais, qui prépare la succession de l’international espoirs français.

Blessé à l’épaule, Jérémy Jacquet devrait se faire opérer et pourrait ne plus jamais rejouer avec le Stade Rennais . En effet, l’international espoirs français rejoindra Liverpool à la fin de la saison, les deux clubs ayant déjà officialisé un transfert à 70 millions d’euros. Pour le club breton, la perte de Jérémy Jacquet d’ici la fin de saison est forcément un très gros coup dur alors que l’équipe de Franck Haise est toujours en course pour le top 4.

Jacquet ne jouera plus avec Rennes

A plus long terme en revanche, ce départ était prévu, ce qui signifie que le pensionnaire du Roazhon Park est déjà au travail pour trouver un nouveau défenseur central. Et selon les informations de Jeunes Footeux, le Stade Rennais creuse actuellement une piste assez inattendue… aux Etats-Unis. En effet, le média rapporte que Rennes est très intéressé par Manu Duah, défenseur ghanéen de 20 ans évoluant à San Diego en MLS, où il est sous contrat jusqu’en décembre 2027.

Le directeur sportif rennais Loïc Désiré a observé le joueur à plusieurs reprises et voit en lui le potentiel successeur de Jérémy Jacquet dans l’axe de la défense rennaise. Valorisé à seulement 1 million d’euros par Transfermarkt pour le moment, Manu Duah ne jouit pas encore d’une très grosse cote en Europe. C’est donc sans aucun doute le moment idéal pour Rennes afin de le recruter.

Manu Duah pisté en défense centrale

Le média indique que les Bretons ont tout intérêt à vite concrétiser cette piste s’ils veulent s’assurer la signature de Manu Duah, car les clubs intéressés commencent à pointer le bout de leur nez et à prendre des renseignements sur le dossier. Reste maintenant à savoir si le club de San Diego sera ouvert à un départ de son jeune défenseur central l’été prochain et si oui, pour quel prix. Car on imagine assez facilement que le club américain se montrera plus gourmand que la valeur affichée du joueur à 1 million d’euros, surtout si ce dernier est courtisé par des clubs européens.