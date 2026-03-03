Hervé Mathoux ICONSPORT_179904_0318 (2)

TV : Le CFC est mort, il souffle une idée de génie à Canal+

TV03 mars , 11:30
parCorentin Facy
Le Canal Football Club est en grand danger après la révélation des dernières audiences catastrophiques de l’émission du dimanche soir sur Canal+, qui rassemble désormais moins de 150.000 téléspectateurs.
Emission emblématique pour les amoureux de football et de Ligue 1 il y a encore quelques années, le Canal Football Club est en chute libre. La perte des droits TV du football français ainsi que la disparition de Canal+ sur la TNT sont deux éléments importants de la baisse d’audience du CFC. En début de semaine, on apprenait que l’émission présentée par Hervé Mathoux était passée sous la barre des 150.000 téléspectateurs.

Le Canal Football Club en grand danger

Lors de l’émission du 1er mars, seulement 140.000 téléspectateurs ont regardé le CFC, soit une part d’audience de 0,8% entre 19h30 et 20h20. Des audiences historiquement basses pour l’émission, en réel danger de disparition si cela continue ainsi. Compte X spécialisé sur l’actualité des médias et suivi par près de 20.000 followers sur X, @Monascope7 a soumis une idée à la chaîne cryptée pour tenter de réinventer le CFC et ainsi limiter la casse.
« Je pense qu’il faut arrêter le Canal Football Club, qui est en phase terminale depuis 3 ou 4 ans, et proposer une nouvelle émission sportive, toujours sur @canalplus la semaine prochaine. Une sorte de L'Équipe du dimanche (tous les dimanches vers 23h20), retraçant l’actualité sportive du week-end avec les sports que Canal+ propose (Premier League, MotoGP, F1, golf, Ligue des champions…). Nicolas Tourriol à la présentation, avec 4 consultants ou journalistes qui tournent chaque semaine (Nasri, Arribart, Lievremont, Febreau) » a soumis le compte spécialisé, qui ne voit plus d’avenir pour le Canal Football Club avec la formule actuelle.
Si la chaîne cryptée parvient à réaliser des audiences exceptionnelles grâce à la Ligue des Champions les semaines de coupe d’Europe, la tendance est totalement inversée en ce qui concerne le Canal Football Club le week-end. Un vrai dossier à gérer pour les dirigeants de la chaîne cryptée dans les mois à venir.
