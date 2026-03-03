TV : Le CFC est mort, il souffle une idée de génie à Canal+

c'est juste que les lyonnais ne disparaissent pas après une défaite pas comme vous qu'on a plus vu depuis 1 mois on s'est même inquiété
lui il sait dire que ouin ouin depuis dimanche il a appris ça depuis bruges et la dégringolade qui s'en est suivi
il a trop remonté son short peut être
il commente que les post lyonnais parcequ'il aime trop les faciales le foutre !! s'en prendre plein la gueule c'est son dada
Mais il voulait pas rester sa fait 2 ans que Longoria lui avait proposé une prolongation il a refusé..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Je pense qu’il faut arrêter le « Canal Football Club », qui est en phase terminale depuis 3 ou 4 ans, et proposer une nouvelle émission sportive, toujours sur @canalplus la semaine prochaine. Une sorte de L'Équipe du dimanche (tous les dimanches vers 23h20), retraçant