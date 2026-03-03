Vente OM : Le rêve à 1,2 milliard de McCourt s'écroule

Même si l’OM n’est pas officiellement à vendre, Frank McCourt est prêt à discuter afin de céder le club en cas d’offre colossale atteignant 1,2 milliard d’euros. Une somme que l’Américain va pouvoir attendre longtemps.

Aux commandes de l’Olympique de Marseille depuis son rachat du club à Margarita Louis-Dreyfus en 2016, Frank McCourt a énormément investi (plus de 600 millions d’euros) sans obtenir pour l’instant les résultats espérés. Certes, le club phocéen s’est plusieurs fois qualifié en Ligue des Champions ces dix dernières années. Mais l’OM n’a gagné aucun titre et n’a jamais semblé en mesure de se battre pour le titre, même lorsque le PSG a trébuché. Le bilan est donc très contrasté, ce qui n’entache pas pour autant la motivation de Frank McCourt

Le businessman américain ne veut toujours pas vendre son club… sauf offre mirobolante. On apprenait il y a quelques jours que le patron de l’OM avait fixé le prix de vente de son club à 1,2 milliard d’euros. Une somme énorme alors que McCourt a acheté l’Olympique de Marseille pour moins de 50 millions d’euros il y a dix ans. Jean-Charles De Bono l’affirme, à un tel prix, aucun investisseur ne se positionnera pour s’offrir le club phocéen.

« Je peux comprendre McCourt car il met de l’argent au pot depuis des années et au final, il perd de l’argent. Il n’arrivera jamais à vendre l’OM 1,2 milliard d’euros. Moi je te le dis, il ne vendra jamais le club à ce prix. Quand tu vois en plus ce qu’il se passe dans le monde entier, je pense que les potentiels acheteurs ne se penchent pas en ce moment sur le rachat de clubs de foot. Par contre je pense que s’il cherche des actionnaires minoritaires, il est capable autour de lui de trouver des gens que ça peut intéresser.

McCourt ne vendra pas l'OM si cher, mais...

Les milliardaires se connaissent entre eux. Je pense que s’il commence à envoyer des infos à droite à gauche pour dire qu’il cherche des investisseurs, c’est qu’il risque de contacter des gens qu’il connaît pour investir avec lui à l’OM » a lancé le consultant de Football Club de Marseille, certain que Frank McCourt ne trouvera jamais d’acheteur s’il ne revoit pas ses prétentions à la baisse. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille passé par OM TV estime en revanche que le propriétaire américain est en mesure de trouver des investisseurs minoritaires pour venir l’épauler dans sa mission à Marseille. Reste à voir si cela se concrétisera dans les mois ou les années à venir.