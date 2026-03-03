ICONSPORT_267501_0093

Vente OM : Le rêve à 1,2 milliard de McCourt s'écroule

OM03 mars , 12:40
parCorentin Facy
4
Même si l’OM n’est pas officiellement à vendre, Frank McCourt est prêt à discuter afin de céder le club en cas d’offre colossale atteignant 1,2 milliard d’euros. Une somme que l’Américain va pouvoir attendre longtemps.
Aux commandes de l’Olympique de Marseille depuis son rachat du club à Margarita Louis-Dreyfus en 2016, Frank McCourt a énormément investi (plus de 600 millions d’euros) sans obtenir pour l’instant les résultats espérés. Certes, le club phocéen s’est plusieurs fois qualifié en Ligue des Champions ces dix dernières années. Mais l’OM n’a gagné aucun titre et n’a jamais semblé en mesure de se battre pour le titre, même lorsque le PSG a trébuché. Le bilan est donc très contrasté, ce qui n’entache pas pour autant la motivation de Frank McCourt.
Le businessman américain ne veut toujours pas vendre son club… sauf offre mirobolante. On apprenait il y a quelques jours que le patron de l’OM avait fixé le prix de vente de son club à 1,2 milliard d’euros. Une somme énorme alors que McCourt a acheté l’Olympique de Marseille pour moins de 50 millions d’euros il y a dix ans. Jean-Charles De Bono l’affirme, à un tel prix, aucun investisseur ne se positionnera pour s’offrir le club phocéen.
« Je peux comprendre McCourt car il met de l’argent au pot depuis des années et au final, il perd de l’argent. Il n’arrivera jamais à vendre l’OM 1,2 milliard d’euros. Moi je te le dis, il ne vendra jamais le club à ce prix. Quand tu vois en plus ce qu’il se passe dans le monde entier, je pense que les potentiels acheteurs ne se penchent pas en ce moment sur le rachat de clubs de foot. Par contre je pense que s’il cherche des actionnaires minoritaires, il est capable autour de lui de trouver des gens que ça peut intéresser.

McCourt ne vendra pas l'OM si cher, mais...

Les milliardaires se connaissent entre eux. Je pense que s’il commence à envoyer des infos à droite à gauche pour dire qu’il cherche des investisseurs, c’est qu’il risque de contacter des gens qu’il connaît pour investir avec lui à l’OM » a lancé le consultant de Football Club de Marseille, certain que Frank McCourt ne trouvera jamais d’acheteur s’il ne revoit pas ses prétentions à la baisse. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille passé par OM TV estime en revanche que le propriétaire américain est en mesure de trouver des investisseurs minoritaires pour venir l’épauler dans sa mission à Marseille. Reste à voir si cela se concrétisera dans les mois ou les années à venir.

Lire aussi

OM : McCourt met au pouvoir l’homme qui a viré RabiotOM : McCourt met au pouvoir l’homme qui a viré Rabiot
Vente OM : Excellente nouvelle pour Frank McCourtVente OM : Excellente nouvelle pour Frank McCourt
4
Articles Recommandés
Habib Beye
OM

CdF : Beye prévient l'OM d'un énorme danger

Kita ICONSPORT_282746_0242
FC Nantes

Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo

Endrick ICONSPORT_360753_0112
OL

Endrick, l'OL et le Real vont tomber de haut

Habib Beye ICONSPORT_360753_0003
OM

OM : Beye déjà en danger, il sonne l'alerte

Fil Info

03 mars , 15:40
CdF : Beye prévient l'OM d'un énorme danger
03 mars , 15:20
Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo
03 mars , 15:00
Endrick, l'OL et le Real vont tomber de haut
03 mars , 14:30
OM : Beye déjà en danger, il sonne l'alerte
03 mars , 14:00
Une vente colossale au PSG, cette fois c'est la bonne
03 mars , 13:40
Rennes oublie Jacquet avec un défenseur méconnu
03 mars , 13:20
OL : Ce joueur à 35 ME a disparu
03 mars , 13:00
Cristiano Ronaldo quitte l'Arabie Saoudite

Derniers commentaires

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

comme quoi du bande bien sur lyon dernier message avant tes vacances article de lyon 1er messages retour de vacance article sur lyon ha ha ha tu nous kifff

Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo

Riolo est en guerre contre Nasser. Dès qu'il peut tacler le PSG via des accords il le fait. Ce qu'a fait Nantes est fair play mais ça n'intéresse pas Riolo.

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

Le foutre je t'enverrai un échantillon de semence pour ta maman mais par contre dis lui de bien l'avaler cette fois elle va pas faire 2 fois la même conneries

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

ca aussi c'est un constat ton historique parle pour toi cqfd

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

non t'as pas mordu c'est pour ça que tu reviens. tu vois tu m'appelles du gland parceque t'aime trop le foutre tu rêverai d'avoir ma semence sur ton visage. reviens quand tu veux c'est tjrs un plaisir petit gluant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading