Satriano

OL : 6 ME assurés au mercato, Lyon se frotte les mains

OL03 mars , 12:20
parCorentin Facy
3
Six mois après son arrivée à l’OL en provenance de Lens, Martin Satriano a été prêté à Getafe lors du mercato d’hiver. L’international uruguayen, buteur contre le Real Madrid lundi soir, revit en Espagne.
En quête d’un avant-centre dans l’urgence pour combler le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, l’Olympique Lyonnais a misé sur Martin Satriano en août dernier. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Uruguayen prêté avec une option d’achat automatique à 4 millions d’euros n’a pas vraiment fait le bonheur de l’OL. Peu utilisé par Paulo Fonseca, il n’a jamais réussi à se montrer performant lors de ses six premiers mois dans la capitale des Gaules. C’est la raison pour laquelle Lyon a sauté sur l’intérêt de Getafe en janvier dernier pour prêter Martin Satriano en Espagne.
Le prêt comporte une option d’achat à 6,5 millions d’euros qui deviendra obligatoire si l’attaquant de 24 ans dispute un certain nombre de matchs, qui n’a toutefois pas filtré. Mais au vu de sa forme et après son but exceptionnel contre le Real Madrid lundi soir, celui qui est titulaire à Getafe depuis son arrivée est quasiment certain de rester en Espagne et par conséquent de rapporter 6,5 millions d’euros à l’OL au mercato. Une réelle satisfaction pour les supporters lyonnais.

Le transfert de Satriano est acté

« Il n’y a pas un monde où ils ne lèvent pas l’option d’achat », « Option d’achat levée en direct live. Bravo Martin, j’ai dit que c’était un foot qui lui conviendrait mieux », « Je savais même pas qu'il savait tirer aussi fort » ou encore « Très content pour lui, j’aimais beaucoup la mentalité du joueur déjà à Lyon, dommage qu’il n’ait pas su élever son niveau chez nous, problème de confiance je pense » peut-on lire sur X.



Esp : Satriano torpille le Real MadridEsp : Satriano torpille le Real Madrid
Aussi fou que cela puisse paraître, l’Olympique Lyonnais va donc réaliser une plus-value avec Martin Satriano. Acheté 4 millions d’euros à Lens dans le cadre de son prêt avec option d’achat à l’OL, l’Uruguayen va définitivement signer à Getafe pour 6 millions d’euros dans les semaines à venir. Une vente qui laissera plus de latitude à Lyon pour certains achats l’été prochain, notamment celui potentiel de Roman Yaremchuk, prêté par l’Olympiakos avec une option d’achat à 5 millions d’euros.
3
Loading