Jurgen Klopp s’en va, le Paris FC ne va pas pleurer

Paris FC03 mars , 11:00
parGuillaume Conte
Pas très à l'aise dans son rôle chez Red Bull, Jurgen Klopp est annoncé proche du départ. Le Real Madrid le drague, et le Paris FC n'a pas vraiment profité de ses atouts.
La presse européenne se fait l’écho cette semaine du probable départ de Jurgen Klopp de ses responsabilités chez Red Bull. La firme spécialisée dans les boissons énergisantes l’avait nommé directeur mondial du football dans la foulée de son départ de manager de Liverpool. Une façon de rester actif dans le monde du ballon rond sans avoir les responsabilités d’un nouveau poste d’entraineur, lui qui était sorti épuisé physiquement et psychologiquement de son aventure chez les Reds.

En poste dans la firme autrichienne depuis 18 mois, Jurgen Klopp n’a pas vraiment un impact important dans la vie des clubs de la galaxie Red Bull. S’il suit de plus près les performances de Leipzig et Salzbourg, il n’a quasiment pas participé aux décisions stratégiques du Paris FC. Certes, Red Bull n’est actionnaire qu’à 10,6 % du capital du club francilien, mais le nom de Jurgen Klopp avait été mis en avant pour aider le promu à franchir un cap et jouer la première partie de tableau en Ligue 1.

Klopp pas impliqué dans le changement d'entraineur

Selon L’Equipe, il n’a même pas participé au choix du nouvel entraîneur du club, quand Stéphane Gilli a été viré. Des entraineurs libres et passés par Red Bull n’ont même pas été regardés, la priorité étant vite donnée à Antoine Kombouaré. Ce désintérêt pourrait bien marquer la fin de cette aventure, deux ans après ses débuts, à l’issue de la saison.
En effet, le Real Madrid cherche un entraîneur capable de faire l’unanimité, sachant que l’intérim d’Alvaro Arbeloa a de grandes chances de s’arrêter en fin de saison. Et le nom de Jurgen Klopp revient avec insistance ces derniers jours, surtout que l’entraineur allemand semble désormais de nouveau prêt à un défi. Mais s’il était sorti épuisé de son aventure à Liverpool, il va tout de même devoir s’accrocher pour tenir la barque au Real Madrid, qui a le don de mettre une pression folle sur ses entraineurs.
