PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris

Les meilleurs nageurs font svt partis du cercle nautique marseillais
Et le himbert prochain coup au lieu de se les foutre dans les oreilles les doigts il pourra se les foutre dans le cul
Désolé pour la lucidité ... En même temps, s'en prendre au physique des gens c'est tellement petit. Qu'on puisse envisager que tu ais parfois raison sur le foot, ok, mais le physique, c'est typique des gens mal éduqués ! Les gens ne choisissent pas leur physique.
T’as des diplômes d’entraîneurs pour dire qu’il y a meilleur que lui?
Complotiste 🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
C’est acté : le Paris Saint-Germain recrutera un numéro 9 cet été.📝 Paris voulait déjà frapper en janvier, mais faute d’option jugée crédible, le club a temporisé. Pas question de surpayer, ni de bricoler.⏳❌ Cet été, l’objectif est clair : du lourd. 👀 #PSG #Paris #Mercato