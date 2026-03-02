PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris

Luis Enrique ICONSPORT_279851_0014

Le PSG a pris la décision de recruter un numéro neuf de classe internationale lors du prochain mercato. Un choix qui pourrait entraîner le départ d’un joueur dans ce secteur de jeu. Ousmane Dembélé ou Gonçalo Ramos ?
Choix très inattendu de la part de Luis Enrique, c’est Bradley Barcola qui a démarré en position de numéro neuf samedi soir face au Havre. La décision pouvait surprendre mais elle s’est avérée payante puisque l’ancien joueur de l’OL a inscrit le seul but du match en Normandie, permettant au Paris Saint-Germain de l’emporter et de prendre 4 points d’avance sur le RC Lens en tête de la Ligue 1. Une expérience que Luis Enrique pourrait renouveler, notamment si la blessure d’Ousmane Dembélé met du temps à guérir.
A plus long terme en revanche, difficile d’imaginer Bradley Barcola se transformer en pur numéro neuf. Ce n’est de toute façon pas le plan du PSG, dont les dirigeants ont acté une décision importante pour la saison prochaine, celle de recruter une pointure en attaque. Effectivement, le compte X PSG Inside Actu révèle qu’il a été acté entre Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique que le champion d’Europe en titre devait recruter un avant-centre l’été prochain.

Un buteur de top niveau PSG cet été ?

Le média ajoute que l’idée initiale du Paris Saint-Germain était de recruter un attaquant dès le mois de janvier, mais le club n’a pas trouvé de piste suffisamment intéressante, que ce soit sur le plan sportif ou financier. « Cet été, l’objectif est clair : du lourd » ajoute le compte X, pour qui le club Bleu et Rouge va donc mettre le paquet afin de recruter un très gros buteur.

Cela pourrait aussi signifier qu’un joueur va faire ses valises dans ce secteur de jeu, peut-être Gonçalo Ramos, en cruel manque de temps de jeu… ou Ousmane Dembélé, qui n’a toujours pas prolongé. Reste par ailleurs à voir quel type d’attaquant Luis Enrique souhaitera recruter. Ces derniers temps, le nom de Victor Osimhen est revenu sur la table, tout comme celui de Julian Alvarez, deux buteurs aux profils bien différents. Le choix du PSG sera en tout cas très intéressant à suivre et devrait rebattre les cartes dans le secteur offensif dans l’optique de la saison 2026-2027.
