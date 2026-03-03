OL : Ce joueur à 35 ME a disparu

L'Olympique Lyonnais espère bien récupérer des joueurs blessés de longue date pour terminer la saison de manière convaincante. Il y a toutefois un élément qui a coûté très cher, et qui a complètement disparu des radars.

C’est avec un effectif amoindri que l’Olympique Lyonnais a défié l’OM ce dimanche au Vélodrome. Et pourtant, Paulo Fonseca aurait bien eu besoin de renforts pour tenir tête à une formation marseillaise qui jouait sa dernière carte dans la course au podium. Mais très limité, l’entraineur portugais a changé sa composition d’équipe et son système, provoquant quelques déséquilibres frappants. Tanner Tessmann a notamment livré un match très compliqué, mais il n’y avait personne pour remplacer l’Américain à ce poste.

Parmi les joueurs qui ont disparu des radars ces derniers temps, se trouve notamment Orel Mangala. Entre son prêt payant et son achat définitif, il a coûté 35 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais, qui peut dire merci à John Textor qui a fait le bonheur de son ami Evangelos Marinakis, patron de Nottingham Forest.

Présent à l'entrainement, pas aux matchs

Cette saison Orel Mangala, c’est 95 minutes disputées, soit un match en entier, fractionné en 6 apparitions. Et encore, il faut compter sur un match sans intérêt d’Europa League et des rencontres de second rang en Coupe de France pour y arriver. Depuis, le Belge est annoncé hors du groupe, alors qu’il n’est plus considéré comme blessé. Le Progrès s’en étonne et se demande où est passé le milieu de terrain qui a pourtant repris l’entrainement collectif. Si même avec toutes les absences, il ne se retrouve pas sur la feuille de match ou dans le groupe pour les matchs, c’est qu’il a de nouveau un problème physique, ou un niveau de jeu cataclysmique. Son dernier ballon touché remonte au 22 janvier face à Berne, et depuis l’OL continue sans lui.

Le natif de Bruxelles possède un contrat jusqu’en 2028, et un salaire qui rend impossible tout transfert. Seul un prêt vers l’Italie a été envisagé l’hiver dernier, mais l’OL va bien avoir du mal à se défaire de ce bourbier signé John Textor.