Une vente colossale au PSG, cette fois c'est la bonne

Sous contrat au PSG jusqu’en 2028, Randal Kolo Muani va revenir à l’issue de la saison après son prêt chaotique à Tottenham. L’international français pourrait repartir assez vite, mais cette fois de manière définitive.

Randal Kolo Muani et le Paris Saint-Germain , ce n’est pas (encore) terminé. Prêté à la Juventus Turin lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, l’attaquant français évolue sous les couleurs de Tottenham depuis le mois d’août dernier. L’aventure de « Kolo » en Premier League est malheureusement pour lui un échec, avec un seul but inscrit dans une équipe des Spurs à la dérive totale et en pleine lutte… pour le maintien. De toute évidence, Randal Kolo Muani ne restera pas à Tottenham la saison prochaine.

L’ancien buteur de Francfort et de Nantes va rentrer au PSG afin de faire le point avec Luis Campos sur son avenir. Selon la presse italienne, la tendance est à un départ définitif de Kolo Muani cet été. Le Paris SG ne souhaite pas le conserver, mais n’a pas non plus l’intention de prêter de nouveau son joueur. Un départ définitif est souhaité et selon Tuttosport, la Juventus Turin est toujours très intéressée pour faire revenir celui qui avait marqué 10 buts en 22 matchs avec les Bianconeri la saison dernière.

Kolo Muani à la Juve pour 50 ME ?

Le média italien croit savoir que la Vieille Dame, qui a bien conscience d’avoir agacé le PSG lors des négociations il y a un an, pourrait envoyer le paquet avec une offre aux alentours de 50 millions d’euros bonus compris pour s’offrir Randal Kolo Muani. Une proposition qui, si elle venait à se confirmer, a de très fortes chances de faire mouche. A deux ans de la fin du contrat de l’ancien Canari, le Paris Saint-Germain ne se montrera pas plus gourmand.

Lire aussi PSG : Un premier accord trouvé pour Kolo Muani

Surtout, il existe chez les dirigeants parisiens une réelle volonté d’en finir avec les prêts à répétition du buteur français afin de tourner définitivement la page. Reste maintenant à voir si la Juve parviendra à se qualifier pour la Ligue des Champions, une condition certainement indispensable sur le volet financier afin de pouvoir lâcher 50 millions d’euros sur Randal Kolo Muani. Or pour l’instant, la Vieille Dame, qui est 6e avec 4 points de retard sur l’AS Roma, est hors du top 4.