ICONSPORT_184197_0090

Une vente colossale au PSG, cette fois c'est la bonne

PSG03 mars , 14:00
parCorentin Facy
Sous contrat au PSG jusqu’en 2028, Randal Kolo Muani va revenir à l’issue de la saison après son prêt chaotique à Tottenham. L’international français pourrait repartir assez vite, mais cette fois de manière définitive.
Randal Kolo Muani et le Paris Saint-Germain, ce n’est pas (encore) terminé. Prêté à la Juventus Turin lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, l’attaquant français évolue sous les couleurs de Tottenham depuis le mois d’août dernier. L’aventure de « Kolo » en Premier League est malheureusement pour lui un échec, avec un seul but inscrit dans une équipe des Spurs à la dérive totale et en pleine lutte… pour le maintien. De toute évidence, Randal Kolo Muani ne restera pas à Tottenham la saison prochaine.
L’ancien buteur de Francfort et de Nantes va rentrer au PSG afin de faire le point avec Luis Campos sur son avenir. Selon la presse italienne, la tendance est à un départ définitif de Kolo Muani cet été. Le Paris SG ne souhaite pas le conserver, mais n’a pas non plus l’intention de prêter de nouveau son joueur. Un départ définitif est souhaité et selon Tuttosport, la Juventus Turin est toujours très intéressée pour faire revenir celui qui avait marqué 10 buts en 22 matchs avec les Bianconeri la saison dernière.

Kolo Muani à la Juve pour 50 ME ?

Le média italien croit savoir que la Vieille Dame, qui a bien conscience d’avoir agacé le PSG lors des négociations il y a un an, pourrait envoyer le paquet avec une offre aux alentours de 50 millions d’euros bonus compris pour s’offrir Randal Kolo Muani. Une proposition qui, si elle venait à se confirmer, a de très fortes chances de faire mouche. A deux ans de la fin du contrat de l’ancien Canari, le Paris Saint-Germain ne se montrera pas plus gourmand.

Surtout, il existe chez les dirigeants parisiens une réelle volonté d’en finir avec les prêts à répétition du buteur français afin de tourner définitivement la page. Reste maintenant à voir si la Juve parviendra à se qualifier pour la Ligue des Champions, une condition certainement indispensable sur le volet financier afin de pouvoir lâcher 50 millions d’euros sur Randal Kolo Muani. Or pour l’instant, la Vieille Dame, qui est 6e avec 4 points de retard sur l’AS Roma, est hors du top 4.
Derniers commentaires

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

comme quoi du bande bien sur lyon dernier message avant tes vacances article de lyon 1er messages retour de vacance article sur lyon ha ha ha tu nous kifff

Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo

Riolo est en guerre contre Nasser. Dès qu'il peut tacler le PSG via des accords il le fait. Ce qu'a fait Nantes est fair play mais ça n'intéresse pas Riolo.

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

Le foutre je t'enverrai un échantillon de semence pour ta maman mais par contre dis lui de bien l'avaler cette fois elle va pas faire 2 fois la même connerie

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

ca aussi c'est un constat ton historique parle pour toi cqfd

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

non t'as pas mordu c'est pour ça que tu reviens. tu vois tu m'appelles du gland parceque t'aime trop le foutre tu rêverai d'avoir ma semence sur ton visage. reviens quand tu veux c'est tjrs un plaisir petit gluant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

