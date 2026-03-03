ICONSPORT_280896_0065

Cristiano Ronaldo quitte l'Arabie Saoudite

Arabie Saoudite03 mars , 13:00
parGuillaume Conte
0
En raison du conflit grandissant au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite a suspendu ses compétitions sportives. Cristiano Ronaldo en a profité pour s'en aller à Madrid.
Le football a été mis entre parenthèses dans le Golfe avec les évènements de ces derniers jours, et Cristiano Ronaldo en a profité pour rejoindre Madrid. L’attaquant d’Al-Nassr, qui se préparait à jouer un match important de Ligue des Champions d’Asie, a vu l’Arabie Saoudite interrompre ses matchs pour les prochains jours au minimum. Dans la nuit de lundi à mardi, l’ambassade américaine à Riyad a été victime d’attaques de drones, qui ont fait des dégâts mineurs.

Le match de Ligue des Champions reporté

En conséquence, Cristiano Ronaldo a décidé de ne pas rester au pays, et selon le Daily Mail, il a été rejoint par son épouse et ses cinq enfants pour s’envoler en direction de Madrid ce mardi. Même si l’espace aérien n’est pas fermé, de nombreuses compagnies ont annulé leur vol et il n’est pas conseillé de prendre l’avion alors que des missiles sont envoyés en provenance et depuis l’Iran.
Huit matchs qui devaient se dérouler cette semaine ont été reportés par la confédération asiatique de football. Les ressortissants américains ont été invités à quitter l’Arabie Saoudite par Washington, en raison de « graves risques pour la sécurité ». Quelques vols commerciaux sont encore disponibles, même s’ils sont de plus en plus pris d’assaut car l’embrasement devrait se poursuivre selon les services diplomatiques américains.
Cristiano Ronaldo aurait donc décidé, selon le Daily Mail, de ne pas attendre et d’utiliser son jet privé qui l’attendait à Riyad, pour quitter cette région et rejoindre l’Europe, via l’Espagne où il possède bien évidemment toujours une résidence.
0
