Le PSG déclare 11 joueurs intransférables

Le PSG aura de nombreux dossiers à gérer lors du prochain mercato. Si le club de la capitale ne souhaite pas bouleverser son effectif, il devra néanmoins renforcer certains postes afin de conserver sa compétitivité.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un été relativement serein après son nouveau sacre en Ligue 1 et en Ligue des champions. Luis Enrique se montre pleinement satisfait de l’effectif dont il dispose actuellement. Toutefois, certains joueurs aspirent à obtenir davantage de temps de jeu. C’est notamment le cas d’Ibrahim Mbaye, Lee Kang-In ou encore Gonçalo Ramos. Le PSG devrait donc être amené à compenser plusieurs départs, ce qui représente un défi de taille pour les dirigeants parisiens. Ce n'est pas Pierre Maturana qui dira le contraire.

Paris devra être inspiré

Sur le plateau de La Chaîne L'Équipe, le journaliste a en effet souligné l’importance du prochain mercato parisien, tout en rappelant que le 11 de départ ne bougerait pas d'un pouce peu importe les offres :

« S’il faut faire un gros mercato pour le PSG, c’est aussi pour corriger les erreurs du dernier mercato, qui aurait dû servir à préparer la suite de cette saison. Ils ont un gros travail à effectuer, notamment pour trouver des joueurs qui accepteront d’endosser un rôle de numéro 2 ou de numéro 1 bis. Le onze titulaire sera très difficile à bousculer, comme on l’a encore vu lors de la finale de la Ligue des champions. »

Le PSG souhaite attendre la fin de la Coupe du monde pour accélérer ses dossiers les plus importants. En attendant, le club de la capitale continue d’avancer discrètement sur plusieurs pistes. La difficulté sera de convaincre des joueurs de qualité de rejoindre un effectif où les places de titulaire sont déjà jouées d'avance. Toutefois, Luis Enrique a démontré ces derniers mois que la hiérarchie pouvait évoluer rapidement et que chaque joueur avait l’opportunité de gagner sa place au fil de la saison.

Dans un groupe aussi compétitif, les opportunités existent, mais encore faut-il savoir les saisir. C’est précisément ce défi qui attendra les futures recrues parisiennes, appelées à s’intégrer dans un collectif qui a trouvé son équilibre.