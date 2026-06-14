Le PSG l’annonce à Bouaddi, il n’a pas besoin de lui

Ayyoub Bouaddi a beau crever l'écran avec le Maroc à la Coupe du monde, le PSG ne change pas sa position et ne fait pas du recrutement du Marocain de Lille sa priorité.

C’est le gros point fort du PSG dans sa domination en Europe sur ces deux dernières années. Paris a fait la misère à toute la Premier League avec son milieu de terrain composé de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, sans oublier Warren Zaïre-Emery en soutien. Pour Luis Enrique, il n’y a aucune raison de changer cette recette qui fonctionne parfaitement.

Le PSG ne compte pas recruter un milieu pour le moment

Et vues que les approches du Real Madrid pour essayer de faire venir Neves ou Vitinha n’ont rien donné, le PSG ne compte pas tout chambouler non plus au niveau des achats. Ainsi, l’intérêt d’Ayyoub Bouaddi pour une arrivée à Paris a été évoqué ce week-end. Auteur d’une prestation impériale contre le Brésil en Coupe du monde, le joueur lillois s’interroge légitimement sur son avenir. Il aimerait rejoindre le double champion d’Europe, mais est également tenté à l’idée de signer à Arsenal cet été.

« juge son milieu de terrain suffisant pour le moment ». L’idée de recruter un joueur à ce poste n’est donc pas important à l’heure où le Toutefois, du côté du PSG, la position est bien différente. Même si le Marocain est apprécié pour sa jeunesse et ses qualités, le faire signer n’est clairement pas vu comme une priorité par le club de la capitale française. L’insider Djamel dévoile que le Paris SG n’a pas l’intention de bouleverser ses plans et». L’idée de recruter un joueur à ce poste n’est donc pas important à l’heure où le mercato va ouvrir ses portes.

Une vraie claque pour Ayyoub Bouaddi, qui laisse apparaitre par ses agents sa préférence pour le PSG, mais constate que la réciproque n’est pas de mise. L’insider parisien confirme que le joueur lillois se verrait bien au PSG, un club qu’il a toujours apprécié. Mais si cela peut encore changer dans le courant de l’été, pour l’heure Paris n’a pas fait du recrutement d’un milieu de terrain, qui ne sera pas donné, sa priorité. Il faut voir si cela va changer avec la Coupe du monde qu’est en train de réaliser le natif de Senlis.