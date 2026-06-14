Le PSG l’annonce à Bouaddi, il n’a pas besoin de lui

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre
Correction c'est 6 mois d'arrêt
Joueur trop souvent blessé, même l année dernière aussi, un joueur qui fait rappeler à gourcuff
J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).
on verra bien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🔴🔵 Bien qu’apprécié par le PSG, Ayoub Bouaddi n’est pas une priorité immédiate. Le club parisien juge son milieu de terrain suffisant pour le moment et préfère concentrer ses efforts sur le renforcement des secteurs défensif et offensif. Pourtant, le jeune milieu lillois