Eli Junior Kroupi blessé trois mois !

En plein mercato et alors que son nom est évoqué à Barcelone ou encore au PSG, Eli Junior Kroupi vient de vivre un énorme coup dur. L’attaquant français de Bournemouth a été opéré à un pied et sera absent au moins 3 mois.

Courtisé par de nombreux clubs européens comme le PSG, Barcelone ou encore Arsenal depuis plusieurs semaines, Eli Junior Kroupi a toutes les chances de rester à Bournemouth cet été. Les Cherries souhaitaient conserver leur joueur, et leur mission sera maintenant encore plus simple dans la mesure où l’ancien Lorientais sera blessé pour au minimum les 3 prochains mois. Et pour cause, RMC affirme ce mercredi que Kroupi a été victime d’une fracture du cinquième métatarse.

Une blessure qui l’a contraint à quitter le stage de préparation en Autriche avant ses coéquipiers. Opéré ces dernières heures, Eli Junior Kroupi va manquer entre 3 et 4 mois de compétition. Un énorme coup dur pour le joueur dans l’optique d’un potentiel départ et pour Bournemouth qui aurait pu récupérer plus de 100 millions dans l’opération même si officiellement, le club anglais n’était pas vendeur. Du côté du PSG, la piste, qui n’était de toute façon pas la plus chaude dans le secteur offensif, est désormais officiellement enterrée.