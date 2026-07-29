L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

OL29 juil. , 22:00
parCorentin Facy
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Face à une belle équipe du Betis Séville ce mercredi soir, l’OL s’est lourdement incliné 4-0. Inquiétant à une semaine du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions face au Sparta Prague ?
L’Olympique Lyonnais jouait ce mercredi soir son 6e et dernier match amical de la préparation avant de lancer sa saison contre le Sparta Prague en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions le 4 août prochain. Face à une belle équipe du Betis Séville, les Lyonnais n’ont cependant pas fait le poids. Lourde défaite pour les hommes de Paulo Fonseca, balayés 4-0 par les Andalous. De quoi s’inquiéter avant le premier match officiel de la saison et cela malgré un mercato déjà très avancé de la part de Matthieu Louis-Jean ? Les supporters ont tendance à tirer la sonnette d’alarme.
« Mata Maitland-Niles c’est ignoble mais ça joue tous les matchs. Tolisso Tessmann et Morton ça a jamais fonctionné mais tu les aligne quand même en espérant un miracle ? Va vite falloir évoluer Mr Fonseca, les titularisations au statut y’en a plein le c… », « Beau match de notre équipe qui annonce que du bon », « C'est bien de se mettre en confiance avant la qualif LDC » ou encore « Heureusement que les Espagnols ont repris il y a 10 jours. Ils n’étaient pas prêts… Alerte générale » peut-on lire sur X sous la publication du compte officiel de l’Olympique Lyonnais.
Cela traduit d’une nervosité assez palpable chez les supporters rhodaniens, qui espèrent que leur équipe sera suffisamment prête pour résister au Sparta Prague dans une semaine lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.
Le onze aligné par Paulo Fonseca contre le Betis : Greif, Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo, Morton, Tessmann, Tolisso, Boudache, Duranville, Himbert
Score final : 4-0
Buts : Bartra (22e), Deossa (44e), Garcia (59e), Riquelme (78e)
Sont entrés pour l’OL : Fofana, Nuamah, Kamara, Gomes, Nartey, Abner et Mangala
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Derniers commentaires

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

C'est gentil, mais finir les matchs de prepa par une rouste, à 6 jours du Sparta, c'est pas très rassurant quand même.

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

Mais qu'est ce que tu raconte encore comme bêtises toi? 😂 Le betis a fini 5e en Liga l'année dernière et est aux portes du top 20 au classement uefa je crois Demi finaliste en Europe l'annee derniere... Et non Lyon n'es pas au complet, au mieux il y avait 5 titulaires ce soir au coup d'envoi

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Ça sera rien Liverpool augmentera pas, ils ont déjà activé d autre piste

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

c'est qu'un match de prépa les potes vous vous en foutez,ceux qui compte c'est le tour preliminaire pour votre acces a la ldc,le reste c'est rien

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On verra on jouera pas la C1

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