L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

Face à une belle équipe du Betis Séville ce mercredi soir, l’OL s’est lourdement incliné 4-0. Inquiétant à une semaine du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions face au Sparta Prague ?

L’Olympique Lyonnais jouait ce mercredi soir son 6e et dernier match amical de la préparation avant de lancer sa saison contre le Sparta Prague en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions le 4 août prochain. Face à une belle équipe du Betis Séville, les Lyonnais n’ont cependant pas fait le poids. Lourde défaite pour les hommes de Paulo Fonseca, balayés 4-0 par les Andalous. De quoi s’inquiéter avant le premier match officiel de la saison et cela malgré un mercato déjà très avancé de la part de Matthieu Louis-Jean ? Les supporters ont tendance à tirer la sonnette d’alarme.

« Mata Maitland-Niles c’est ignoble mais ça joue tous les matchs. Tolisso Tessmann et Morton ça a jamais fonctionné mais tu les aligne quand même en espérant un miracle ? Va vite falloir évoluer Mr Fonseca, les titularisations au statut y’en a plein le c… », « Beau match de notre équipe qui annonce que du bon », « C'est bien de se mettre en confiance avant la qualif LDC » ou encore « Heureusement que les Espagnols ont repris il y a 10 jours. Ils n’étaient pas prêts… Alerte générale » peut-on lire sur X sous la publication du compte officiel de l’Olympique Lyonnais.

Cela traduit d’une nervosité assez palpable chez les supporters rhodaniens, qui espèrent que leur équipe sera suffisamment prête pour résister au Sparta Prague dans une semaine lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Le onze aligné par Paulo Fonseca contre le Betis : Greif, Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo, Morton, Tessmann, Tolisso, Boudache, Duranville, Himbert

Score final : 4-0

Buts : Bartra (22e), Deossa (44e), Garcia (59e), Riquelme (78e)

Sont entrés pour l’OL : Fofana, Nuamah, Kamara, Gomes, Nartey, Abner et Mangala