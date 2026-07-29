Martin Terrier revient en Ligue 1, à l’OM ou à Rennes ?

Martin Terrier revient en Ligue 1, à l’OM ou à Rennes ?

Mercato29 juil. , 21:40
parCorentin Facy
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Le retour de Martin Terrier en Ligue 1 se précise. L’attaquant du Bayer Leverkusen a deux courtisans : l’OM et Rennes.
En difficulté la saison dernière au Bayer Leverkusen (5 buts, 1 passe décisive toutes compétitions confondues), Martin Terrier a de fortes chances de revenir en Ligue 1. Selon les informations de Kicker, l’ancien Lillois, sous contrat avec Leverkusen jusqu’en juin 2029, est proche de faire son retour dans le championnat de France. On ignore en revanche dans quel club. Deux se détachent : le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, sur les réseaux spécialisés sur le club breton, le nom de Martin Terrier revient avec insistance.
L’attaquant de 29 ans est aussi très apprécié de Bruno Genesio et a fait l’objet de rumeurs le liant à l’OM il y a plusieurs semaines. A la recherche de joueurs offensifs pour compenser les départs de Mason Greenwood à Fenerbahçe et de Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne, le club phocéen verrait d’un très bon oeil une arrivée de Martin Terrier. Que ce soit pour l’OM ou Rennes, un prêt avec une option d’achat située aux alentours de 10 millions d’euros semble plausible. Reste maintenant à voir si le retour de l’ailier gauche d’1m84, également capable de jouer en pointe, se confirmera en Ligue 1. Et si oui… vers quelle destination.
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C'est gentil, mais finir les matchs de prepa par une rouste, à 6 jours du Sparta, c'est pas très rassurant quand même.

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Mais qu'est ce que tu raconte encore comme bêtises toi? 😂 Le betis a fini 5e en Liga l'année dernière et est aux portes du top 20 au classement uefa je crois Demi finaliste en Europe l'annee derniere... Et non Lyon n'es pas au complet, au mieux il y avait 5 titulaires ce soir au coup d'envoi

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Ça sera rien Liverpool augmentera pas, ils ont déjà activé d autre piste

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c'est qu'un match de prépa les potes vous vous en foutez,ceux qui compte c'est le tour preliminaire pour votre acces a la ldc,le reste c'est rien

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On verra on jouera pas la C1

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