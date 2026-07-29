Martin Terrier revient en Ligue 1, à l’OM ou à Rennes ?

Le retour de Martin Terrier en Ligue 1 se précise. L’attaquant du Bayer Leverkusen a deux courtisans : l’OM et Rennes.

En difficulté la saison dernière au Bayer Leverkusen (5 buts, 1 passe décisive toutes compétitions confondues), Martin Terrier a de fortes chances de revenir en Ligue 1. Selon les informations de Kicker, l’ancien Lillois, sous contrat avec Leverkusen jusqu’en juin 2029, est proche de faire son retour dans le championnat de France. On ignore en revanche dans quel club. Deux se détachent : le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, sur les réseaux spécialisés sur le club breton, le nom de Martin Terrier revient avec insistance.

L’attaquant de 29 ans est aussi très apprécié de Bruno Genesio et a fait l’objet de rumeurs le liant à l’OM il y a plusieurs semaines. A la recherche de joueurs offensifs pour compenser les départs de Mason Greenwood à Fenerbahçe et de Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne, le club phocéen verrait d’un très bon oeil une arrivée de Martin Terrier. Que ce soit pour l’OM ou Rennes, un prêt avec une option d’achat située aux alentours de 10 millions d’euros semble plausible. Reste maintenant à voir si le retour de l’ailier gauche d’1m84, également capable de jouer en pointe, se confirmera en Ligue 1. Et si oui… vers quelle destination.